Plim Plim se presentará en República Dominicana con dos funciones familiares

El personaje infantil Plim Plim llegará a República Dominicana con dos presentaciones programadas para el 11 de julio en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago, y el 12 de julio en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo.

El espectáculo, titulado “Plim Plim Show en Vivo: Energía musical recargada”, será presentado por la empresa BigStarSD y propone una experiencia interactiva dirigida a público familiar, con canciones, coreografías y elementos visuales.

Durante la puesta en escena, Plim Plim compartirá con sus personajes Mei-Li, Hoggie, Bam, Nesho y Acuarella, en historias enfocadas en hábitos cotidianos y dinámicas de convivencia familiar.

El contenido del show aborda temas como la amistad, el respeto, la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo, la alimentación saludable y el cuidado del medio ambiente.

Según la información del evento, el espectáculo busca integrar entretenimiento con mensajes dirigidos a la formación de valores en niños y niñas a través de la música y la interacción en vivo.

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Las boletas están disponibles a través de la plataforma SmartTicket .

están disponibles a través de la plataforma . El evento forma parte de la gira internacional del personaje infantil, que ha desarrollado presentaciones en distintos países con propuestas orientadas al público familiar.