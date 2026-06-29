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Plim Plim
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Plim Plim se presentará en República Dominicana con dos funciones familiares

El espectáculo infantil “Plim Plim Show en Vivo: Energía musical recargada” tendrá funciones en Santiago y Santo Domingo durante el mes de julio

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    Plim Plim se presentará en República Dominicana con dos funciones familiares
    Plim Plim Show en Vivo.

    El personaje infantil Plim Plim llegará a República Dominicana con dos presentaciones programadas para el 11 de julio en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago, y el 12 de julio en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo.

    El espectáculo, titulado “Plim Plim Show en Vivo: Energía musical recargada”, será presentado por la empresa BigStarSD y propone una experiencia interactiva dirigida a público familiar, con canciones, coreografías y elementos visuales.

    Durante la puesta en escena, Plim Plim compartirá con sus personajes Mei-Li, Hoggie, Bam, Nesho y Acuarella, en historias enfocadas en hábitos cotidianos y dinámicas de convivencia familiar.

    El contenido del show aborda temas como la amistad, el respeto, la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo, la alimentación saludable y el cuidado del medio ambiente.

    Según la información del evento, el espectáculo busca integrar entretenimiento con mensajes dirigidos a la formación de valores en niños y niñas a través de la música y la interacción en vivo.

    Más

    • Las boletas están disponibles a través de la plataforma SmartTicket.
    • El evento forma parte de la gira internacional del personaje infantil, que ha desarrollado presentaciones en distintos países con propuestas orientadas al público familiar.
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