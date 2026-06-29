La conferencia ¿Y ahora qué? de Raymond Pozo invita a la reflexión y el humor

Raymond Pozo emociona con su conferencia ¿Y ahora qué? donde el humor se entrelaza con un mensaje de esperanza ( SUMINISTRADA )

Acostumbrado a hacer reír a miles de personas, Raymond Pozo demostró que también tiene la capacidad de conmover e inspirar. Con una presencia imponente sobre el escenario de Escenario 360, presentó con éxito "¿Y ahora qué?", una conferencia en la que el humor y la reflexión caminaron de la mano para compartir un poderoso mensaje sobre el propósito de la vida, la fe y la transformación personal.

La propuesta nace de una pregunta que todos, en algún momento, nos hacemos después de alcanzar un sueño, cumplir una meta o superar una prueba: ¿Y ahora qué? Una interrogante que puede parecer sencilla, incluso provocar una sonrisa, pero que muchas veces llena el alma de incertidumbre sobre el camino a seguir.

Durante dos horas, Pozo abrió su corazón para narrar la historia de su vida, un recorrido que comenzó desde cero y lo llevó a convertirse en uno de los humoristas más exitosos del país. Sin embargo, confesó que el verdadero éxito no siempre viene acompañado de paz.

Con la sencillez que lo caracteriza, explicó que el mayor cambio de su vida ocurrió cuando entendió lo que Dios había hecho por él y decidió abrirle su corazón a Cristo. Fue entonces cuando descubrió que el éxito no se mide por la fama, el dinero o el reconocimiento, sino por la paz, el propósito y la transformación interior.

A través de anécdotas, vivencias personales y momentos cargados de humor, Raymond logró que el público riera, pero también reflexionara sobre sus propias vidas. Su mensaje fue claro: sí es posible transformar la historia personal cuando se vive con fe y se cree en los propósitos de Dios.

Momentos destacados de la conferencia

La conferencia estuvo estructurada en tres momentos que marcaron el hilo conductor de la noche: "Cuando el personaje baja del escenario", donde mostró al ser humano detrás del artista; "La versión de una madre", un emotivo segmento dedicado al papel fundamental que tuvo su madre en su formación; y una poderosa reflexión sobre el "No", recordando que muchas veces aquello que interpretamos como una negativa termina siendo el "sí" de Dios para conducirnos hacia un propósito mayor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/raymond-firmando-libros-a0536312.jpeg Raymond firma ejemplares para sus seguidores durante la sesión de autógrafos. (SUMINISTRADA)

La música también tuvo un papel importante durante la velada, aportando sensibilidad y emoción al mensaje, con la participación especial de Meléndez Levita, junto a la agrupación "Son de to" quien acompañó varios de los momentos más significativos de la conferencia.

Más que una conferencia, "¿Y ahora qué?" se convirtió en una experiencia de esperanza, donde cada historia compartida invitó a los asistentes a creer que nunca es tarde para comenzar de nuevo y que toda transformación inicia cuando se decide confiar en Dios.

Apoyo institucional

El encuentro contó con el respaldo de Banco de Reservas, institución que apoyó esta propuesta inspiradora, reafirmando su compromiso con iniciativas que promueven valores, crecimiento personal y bienestar para la sociedad dominicana.