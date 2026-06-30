La comedia "Nunca te fíes de una mujer" despechada subirá a escena el próximo fin de semana

La comedia teatral "Nunca te fíes de una mujer despechada", producida por Juancito Rodríguez y dirigida por la Soberana Indiana Brito, se presenta del 2 al 5 de julio en la Sala de Teatro Laura Bertrán con un elenco encabezado por Jatnna Marte, Beba Rojas y María Tavárez. ( SUMINISTRADA )

La comedia teatral Nunca te fíes de una mujer despechada, procedente de Argentina y Miami, llegará a la Sala de Teatro Laura Bertrán con cuatro funciones especiales del jueves 2 al domingo 5 de julio, prometiendo noches llenas de humor, giros inesperados y situaciones con las que muchos se sentirán identificados.

La obra cuenta con la producción de Juancito Rodríguez, bajo la dirección de Indiana Brito, reuniendo en escena a un destacado elenco de figuras del arte dominicano: Jatnna Marte, María Tavárez, Beba Rojas, Gabi Desangles, Bárbara Plaza y Miguel Alcántara. El texto es del reconocido autor argentino Hernán Krasutzky.

"Nunca te fíes de una mujer despechada" es una divertida comedia que explora las emociones, las venganzas inesperadas y los enredos que surgen cuando el amor, los celos y el orgullo se cruzan en el camino.

A través de situaciones hilarantes y diálogos ágiles, la obra revela hasta dónde pueden llegar las decisiones de quienes sienten que el corazón les ha sido roto, demostrando que el despecho puede ser tan peligroso como impredecible.

La producción está dedicada a la carismática actriz y comunicadora Beba Rojas. El estilismo corre a cargo de Jozuary Jadill.

Fechas

Las funciones del jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de julio comenzarán a las 8:30 de la noche. La del domingo 5 de julio iniciará a las 6:30 de la tarde. Todas se realizarán en la Sala de Teatro Laura Bertrán , ubicada en la avenida Roberto Pastoriza 329, ensanche Naco. El precio de la boleta es de RD$2,000.00 por persona y están disponibles a través de www.tix.do .

, ubicada en la avenida 329, ensanche Naco. El precio de la boleta es de por persona y están disponibles a través de . Una propuesta teatral cargada de humor, talento dominicano y una historia que invita a reír, reflexionar y recordar que, en asuntos del corazón, todo puede pasar.