El Teatro Guloya celebra la mayoría de edad con la 18.ª Temporada de Teatro Chiquito. ( FUENTE EXTERNA )

El Teatro Guloya celebra su mayoría de edad por todo lo alto con la apertura de la 18.ª Temporada de Teatro Chiquito, una de las iniciativas de teatro familiar más emblemáticas de la Ciudad Colonial y un espacio que, a lo largo de casi dos décadas, ha acercado a niños, jóvenes y adultos al arte escénico dominicano.

La programación inicia los días 4 y 5 de julio, a las 5:30 de la tarde, con la presentación de "Ajonjolí... Cuando ya no me imagines", una propuesta del grupo Teatro PiedePuente que invita al público a descubrir una historia cargada de sensibilidad, humor y fantasía.

La obra presenta a un personaje muy particular que, de manera inesperada, descubrirá un secreto capaz de transformar su mundo para siempre.

Bajo la creación de Ayleen Said y Rafael Curci, el montaje propone una experiencia teatral que combina imaginación, poesía visual y emociones, despertando la curiosidad de niños y adultos por igual.

La celebración continúa el 11 y 12 de julio con "Alicia en el país de las Maravillas", una producción de Producciones Patricio León, junto a Jhoanny García y Manuel Chapuseaux, que reinventa el clásico de Lewis Carroll para transportar al público a un universo donde la lógica se rompe y la imaginación no tiene límites.

El espectáculo invita a disfrutar de un recorrido lúdico y poético que celebra la creatividad, la libertad de pensamiento y el poder de soñar.

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La 18.ª Temporada de Teatro Chiquito se desarrollará durante todos los sábados y domingos de julio, siempre a las 5:30 de la tarde, en la sala del Teatro Guloya, ubicada en la calle Arzobispo Portes No. 205, Ciudad Colonial.

La entrada general tiene un costo de RD$500 por persona. Además, el teatro ofrece descuentos especiales para grupos y un Abono de Temporada con un 20 % de descuento, pensado para que el público pueda disfrutar de toda la programación.

Las reservaciones pueden realizarse llamando o escribiendo al 809-685-4856, así como a través del correo electrónico teatroguloya@yahoo.com.

Teatro Guloya promueve el teatro para la niñez y el fortalecimiento de las artes escénicas dominicanas, ofreciendo espectáculos de calidad que convierten cada función en una experiencia para compartir en familia.