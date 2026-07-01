Ballet Anna Pavlova celebra 30 años con una emotiva versión de Las Cuatro Estaciones

La producción de Ballet Anna Pavlova realizó una propuesta artística que fusionó danza clásica y recursos audiovisuales. ( FUENTE EXTERNA )

La danza, la creatividad y la emoción se unieron en una noche memorable para conmemorar el 30 aniversario de la Academia de Ballet Anna Pavlova.

Bajo la dirección artística y coreográfica de la reconocida bailarina y maestra Anna Karina Cuello, el público disfrutó de una versión original de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, concebida íntegramente por ella como homenaje a la trayectoria de la institución y al legado de su familia.

Con un teatro completamente lleno, la producción reafirmó el sello distintivo de Cuello: transformar cada espectáculo en una historia única, donde el ballet clásico se fusiona con la narrativa, la teatralidad y una propuesta visual cuidadosamente diseñada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/9p2a4915-1-baef52fa.jpg Las niñas derrocharon gracia, entrega y talento. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/9p2a4923-1-753914b5.jpg ‹ >

La función abrió con La Primavera, transformando el escenario en un delicado jardín lleno de vida. Los estudiantes interpretaron las Flores de la Primavera con limpieza técnica y musicalidad, evocando la elegancia de un lienzo impresionista. La entrada de un grupo de mariposas horneada un paisaje lleno de poesía y sensibilidad.

Con la llegada de El Verano, la escenografía se iluminó con un campo de girasoles y escenas marinas protagonizadas por pequeñas bailarinas de apenas tres años, cuya ternura conquistó al público. Las Estrellas de Mar y las Olas del Mar ofrecieron momentos de gran fuerza visual, recreando la energía y el movimiento del océano con precisión y creatividad.

El recorrido continuó con El Otoño, ambientado en un parque otoñal. Los estudiantes más jóvenes sorprendieron por su uniformidad y musicalidad, mientras un refinado paso de tres interpretado por Alina Camarena, Alexa Lama y María Gabriela Montoiro mostraron madurez artística y elegancia.

El tercer movimiento rompió las expectativas con una lectura contemporánea de Vivaldi, fusionando elementos urbanos y modernos en una propuesta fresca y dinámica.

El invierno cerró el espectáculo con una puesta contemporánea de gran fuerza visual, donde danza, iluminación, música y tecnología se combinaron para crear una atmósfera envolvente y memorable.

Un elemento clave fue la propuesta audiovisual de Cris Pérez, cuyos visuales transformaron el escenario en jardines florecidos, yeguas en movimiento y paisajes invernales, integrándose a la narrativa y aportando una experiencia inmersiva. El vestuario, diseñado para representar cada estación, añadió elegancia y cohesión estética.

La producción también tuvo un profundo significado personal: en 1979, la madre de Anna Karina Cuello preparó Las Cuatro Estaciones para presentarlas en junio, pero falleció antes de lograrlo. Casi cinco décadas después, su hija se convirtió en ese sueño inconcluso en realidad, como homenaje a su memoria y como la forma más significativa de celebrar los treinta años de la Academia.

Con esta creación, Anna Karina Cuello reafirma su lugar como una de las figuras más importantes de la danza dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/9p2a5140-1-7aa2007f.jpg Las estudiantes del ballet se crecen en el escenario. https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/9p2a5432-33b639b9.jpg Parte del equipo de maestros al concluir la gala. ‹ >

Treinta años después de fundar la Academia de Ballet Anna Pavlova, continúa demostrando que la imaginación, la disciplina y el amor por el arte son capaces de convertir un escenario en un espacio donde los sueños cobran vida y el legado de una familia dedicada a la danza sigue escribiendo nuevas páginas en la historia cultural de la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/9p2a4998-1-a83d6fe1.jpg (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/9p2a4787-1-d9b6afc9.jpg ‹ >