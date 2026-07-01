Lo que se sabe del accidente en el que murió ahogado el actor dominicano Stuart Ortiz

Lo que se sabe del accidente de Stuart Ortiz en una cueva de Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Nuevos detalles han salido a la luz sobre el accidente en el que perdió la vida ahogado el actor dominicano Stuart Ortiz, ocurrido la tarde del miércoles en la Cueva del Huevo, un paraje natural situado en las inmediaciones de la Cueva de los Indios, en el sector Agua Loca, del municipio Santo Domingo Este.

De acuerdo con informaciones preliminares, el intérprete no se encontraba solo al momento del incidente, sino en compañía de varias personas que, al percatarse de la emergencia, intentaron rescatarlo. Sin embargo, los esfuerzos por sacarlo del agua con vida no tuvieron éxito.

Tras recibir la alerta, miembros de los organismos de rescate acudieron al lugar y recuperaron el cuerpo del artista, que posteriormente fue trasladado por personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la realización de los estudios correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial que establezca cómo ocurrió el hecho ni las circunstancias que provocaron el ahogamiento, por lo que el caso continúa bajo investigación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/httpswwwinstagramcompdorc1lid-uu-4-af6e28c5.jpg (FUENTE EXTERNA)

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La tragedia ocurrió en la Cueva del Huevo, un espacio natural frecuentado por visitantes y exploradores, ubicado en las proximidades de la Cueva de los Indios, en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

Se espera que las autoridades ofrezcan en las próximas horas más detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.

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