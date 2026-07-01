Bellas Artes expresa su pesar por el fallecimiento del actor Stuart Ortiz

La comunidad teatral lamenta el fallecimiento del actor Stuart Ortiz, reconocido por su talento y compromiso. ( SUMINISTRADA )

La Dirección General de Bellas Artes expresa su más profundo pesar por el fallecimiento del actor Stuart Ortiz, integrante del Teatro Rodante Dominicano, ocurrido la mañana de este miércoles.

Trayectoria artística

Egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático (Enad), Stuart Ortiz construyó una sólida trayectoria en el teatro dominicano, destacándose por su talento, entrega y compromiso con las artes escénicas.

A lo largo de su carrera participó en importantes producciones, muchas de ellas en roles protagónicos, entre las que figuran Aleluya, Piromancia, Desnudos, Frágil, Pros-Tíb, Un sueño azul para morir, La Residencia, La Tempestad H2O, Ceremonia Sagrada y Aquí a la sombra: Salomé, una de sus actuaciones más recientes junto al Teatro Rodante Dominicano.

Reconocimientos recibidos

Su trabajo fue reconocido con varias nominaciones a los premios Casandra y Soberano en la categoría Actor del Año , reflejo del respeto y la admiración que cosechó dentro de la comunidad artística.

y en la categoría , reflejo del respeto y la admiración que cosechó dentro de la comunidad artística. Además de su labor en los escenarios, también participó en proyectos cinematográficos , dejando una huella significativa en las artes escénicas nacionales .

, dejando una huella significativa en las . La Dirección General de Bellas Artes se solidariza con sus familiares , amigos, compañeros del Teatro Rodante Dominicano , docentes y estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático, así como con toda la comunidad teatral, ante esta irreparable pérdida.

se solidariza con sus , amigos, compañeros del , docentes y estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático, así como con toda la comunidad teatral, ante esta irreparable pérdida. El legado artístico y humano de Stuart Ortiz permanecerá en la memoria de quienes compartieron con él el amor por el teatro y la cultura dominicana.