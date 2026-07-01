Kat González presenta el libro "Ser libre sin pedir permiso", una guía para vivir con autenticidad

La autora reflexiona sobre el autoconocimiento, la identidad y el bienestar emocional a partir de su propia experiencia en su libro "Ser libre sin pedir permiso". ( FUENTE EXTERNA )

La arquitecta, empresaria y estratega de bienestar Kat González presenta Ser libre sin pedir permiso, una obra de narrativa personal en la que comparte el recorrido que la llevó a cuestionar creencias, redefinir prioridades y construir una vida más alineada con quien realmente es.

Con más de 28 años de experiencia profesional, González ha dedicado gran parte de su carrera a diseñar espacios que promueven la salud y el bienestar. Sin embargo, en este libro dirige la mirada hacia el espacio más importante de todos: el mundo interior.

En sus páginas, la autora comparte experiencias y reflexiones que la llevaron a replantearse la manera de vivir, trabajar, amar y relacionarse consigo misma. Reflexiona sobre la importancia de dejar de vivir desde la aprobación externa para comenzar a tomar decisiones desde la coherencia y la libertad personal.

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"Este libro no trata sobre tener una vida perfecta. Trata sobre aprender a escucharse, asumir la responsabilidad de la propia historia y atreverse a vivir de una manera más auténtica", explica la autora.

Ser libre sin pedir permiso combina memoria personal, reflexión y aprendizaje, abordando temas que conectan con muchas mujeres, que han dedicado años a cuidar, sostener, postergarse y responder a las expectativas de otros, hasta descubrir la necesidad de cuidarse mejor a sí mismas.

Una invitación a dejar de vivir para otros y empezar a diseñar una vida propia.

Y es que Kat González no escribe desde la teoría, escribe con una voz directa, honesta y sin adornos innecesarios, y nos lleva por un recorrido profundamente humano donde se cuestionan las relaciones, la maternidad, el cuerpo, el dinero y, sobre todo, la identidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/whatsapp-image-2026-06-23-at-72328-pm-ff2cfdeb.jpeg Kathylka Kat González es arquitecta, estratega de bienestar y líder en arquitectura de salud. (FUENTE EXTERNA)

Lo más poderoso de este libro es su coherencia: no busca agradar, busca decir la verdad. Y en ese proceso, confronta y libera.

El lanzamiento oficial de la obra se realizará el próximo 18 de julio en Ilumel Café, en un encuentro que reunirá familiares, amigos, colegas, lectores e invitados especiales para celebrar esta nueva etapa en la trayectoria de la autora.

Quién es la autora

Kathylka "Kat" González, conocida como “The Wellness Architect”, es arquitecta, empresaria y estratega de bienestar con más de 28 años de experiencia en arquitectura de salud.

Es la primera dominicana certificada WELL AP, embajadora de Fitwel y asesora de CONFORT en Latinoamérica. Como fundadora de 1ª1 Arquitectura, promueve una visión de liderazgo consciente que integra bienestar, diseño y propósito.