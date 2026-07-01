Kat González presenta el libro "Ser libre sin pedir permiso", una guía para vivir con autenticidad
La arquitecta y empresaria dominicana convierte su historia personal en una invitación a dejar atrás la aprobación externa y diseñar una vida con propósito
La arquitecta, empresaria y estratega de bienestar Kat González presenta Ser libre sin pedir permiso, una obra de narrativa personal en la que comparte el recorrido que la llevó a cuestionar creencias, redefinir prioridades y construir una vida más alineada con quien realmente es.
Con más de 28 años de experiencia profesional, González ha dedicado gran parte de su carrera a diseñar espacios que promueven la salud y el bienestar. Sin embargo, en este libro dirige la mirada hacia el espacio más importante de todos: el mundo interior.
En sus páginas, la autora comparte experiencias y reflexiones que la llevaron a replantearse la manera de vivir, trabajar, amar y relacionarse consigo misma. Reflexiona sobre la importancia de dejar de vivir desde la aprobación externa para comenzar a tomar decisiones desde la coherencia y la libertad personal.
- "Este libro no trata sobre tener una vida perfecta. Trata sobre aprender a escucharse, asumir la responsabilidad de la propia historia y atreverse a vivir de una manera más auténtica", explica la autora.
Ser libre sin pedir permiso combina memoria personal, reflexión y aprendizaje, abordando temas que conectan con muchas mujeres, que han dedicado años a cuidar, sostener, postergarse y responder a las expectativas de otros, hasta descubrir la necesidad de cuidarse mejor a sí mismas.
Una invitación a dejar de vivir para otros y empezar a diseñar una vida propia.
Y es que Kat González no escribe desde la teoría, escribe con una voz directa, honesta y sin adornos innecesarios, y nos lleva por un recorrido profundamente humano donde se cuestionan las relaciones, la maternidad, el cuerpo, el dinero y, sobre todo, la identidad.
Lo más poderoso de este libro es su coherencia: no busca agradar, busca decir la verdad. Y en ese proceso, confronta y libera.
El lanzamiento oficial de la obra se realizará el próximo 18 de julio en Ilumel Café, en un encuentro que reunirá familiares, amigos, colegas, lectores e invitados especiales para celebrar esta nueva etapa en la trayectoria de la autora.
Quién es la autora
Kathylka "Kat" González, conocida como “The Wellness Architect”, es arquitecta, empresaria y estratega de bienestar con más de 28 años de experiencia en arquitectura de salud.
Es la primera dominicana certificada WELL AP, embajadora de Fitwel y asesora de CONFORT en Latinoamérica. Como fundadora de 1ª1 Arquitectura, promueve una visión de liderazgo consciente que integra bienestar, diseño y propósito.