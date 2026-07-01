El voto del público dará un pase al Top 10 en Miss RD Universo
Los fanáticos podrán apoyar a su candidata favorita desde cualquier parte del mundo a través de un sistema de votación sencillo y accesible
La organización del concurso nacional de belleza Miss República Dominicana anunció un nuevo mecanismo de participación del público que permitirá, por primera vez en la historia del certamen, que una candidata obtenga un pase directo al Top 10 mediante votación popular.
Los fanáticos podrán apoyar a su candidata favorita desde cualquier parte del mundo a través de un sistema de votación sencillo, seguro y accesible, para impulsarla directamente al Top 10.
¿Cómo votar?
Si ya eres usuario de Sendwave, cada vez que envíes dinero a la República Dominicana utilizando la aplicación, simplemente escribe "MISSRD" seguido del nombre y apellido de tu candidata favorita en la sección de notas de tu transferencia.
Cada transferencia válida y completada contará como un voto oficial para esa candidata. No hay límite de participación y puedes votar tantas veces como envíes dinero.
Si eres un usuario nuevo, descarga la aplicación de Sendwave y utiliza el código promocional MISSRD para recibir descuentos en tu primera transferencia.
Después de completar tu envío de dinero a la República Dominicana, escribe "MISSRD" junto con el nombre y apellido de tu candidata favorita en la sección de notas de la transacción. Tu transferencia completada contará como un voto oficial para ella.
La votación a través de Sendwave está disponible para las transferencias enviadas a la República Dominicana desde Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Alemania e Irlanda.
Una transferencia válida equivale a un voto y puedes participar tantas veces como realices una transferencia válida.
La candidata que reciba el mayor número de votos válidos asegurará automáticamente un lugar en el codiciado Top 10 de Miss República Dominicana Universo, fortaleciendo aún más el vínculo entre el certamen y el público que, año tras año, ha respaldado esta importante plataforma de liderazgo, belleza y representación nacional.
"Queremos que los dominicanos, tanto dentro como fuera del país, formen parte activa de esta celebración histórica. Esta iniciativa brinda a cada seguidor la oportunidad de impulsar a su candidata favorita y convertirse en parte de su camino hacia la corona", expresó la organización de Miss República Dominicana.
- El período de votación estará abierto desde el 1 hasta el 29 de julio de 2026. La candidata elegida será anunciada en vivo durante la gala final del 30 de julio, transmitida por Color Visión, Canal 9.