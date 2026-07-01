Muere ahogado el actor dominicano Stuart Ortiz

Murió ahogado el actor dominicano Stuart Ortiz. En las imágenes de archivo lo vemos posar frente a cámara. ( FUENTE EXTERNA )

El actor dominicano Stuart Ortiz falleció este miércoles tras ahogarse en la "Cueva del Huevo", un paraje natural ubicado en las proximidades de la Cueva de los Indios.

De acuerdo con la información compartida, Ortiz se encontraba acompañado por varias personas al momento del incidente, quienes intentaron auxiliarlo, pero no lograron sacarlo del agua con vida. Su amiga, la actriz y productora Ann Mercedes a través de una publicación en Instagram.

Tras el hecho, el cuerpo del artista fue recuperado y trasladado por personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que realizará los estudios correspondientes para establecer oficialmente la causa del fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe detallado sobre las circunstancias del suceso.

Ortiz desarrolló una carrera en el teatro, el cine y la televisión dominicana. Era egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático y participó en diversas producciones teatrales a lo largo de su trayectoria.

Entre las obras en las que actuó figuran Pros-Tíb, Un sueño azul para morir y Aquí a la sombra: Salomé. Además, fue nominado en la categoría Actor del Año de los entonces Premios Casandra y posteriormente de los Premios Soberano.

Hasta el momento, sus familiares no han informado los detalles sobre las honras fúnebres.

Reacciones de colegas

Tras el suceso, el actor Johnnié Mercedes y la actriz Ann Mercedes, lamentaron su deceso, destacando las cualidades de quien consideraban su amigo.

"Encontrarme con tu pérdida me duele en lo más profundo de mi corazón", escribió Johnnié en sus historias de Instagram, junto a una imagen del actor.

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Ann Mercedes también lamentó el fallecimiento del actor: "No hay palabras para explicar el dolor tan profundo".

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