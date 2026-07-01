Estos serán los presentadores de la gala de coronación de Miss República Dominicana Universo

La Organización del Concurso Nacional de Belleza Miss República Dominicana anunció que la Gala de Coronación del 70 aniversario del certamen contará con la conducción de Caroline Aquino, Brea Frank y Jessica Pereira.

La gala de coronación conmemorará el 70 aniversario de la participación de la República Dominicana en Miss Universo, que se celebrará el próximo jueves 30 de julio en la emblemática Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

El escenario será sede de una producción de nivel internacional, donde se coronará a la próxima embajadora de la belleza dominicana que representará al país en Miss Universo 2026, a celebrarse en noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/presentadores-miss-3e4d19e3.jpeg Caroline Aquino, Brea Frank y Jessica Pereira presentarán la gala del Miss República Dominicana Universo. (FUENTE EXTERNA)

En esta ocasión, Miss República Dominicana Universo dedica la gala a la creación de La Casa del Autismo, una iniciativa que reafirma el compromiso social de la organización con la inclusión, la sensibilización y el apoyo a las personas con trastorno del espectro autista y sus familias.

Boletas

Quienes deseen asistir pueden adquirir sus boletas a través de Uepa Tickets. Más información está disponible en las redes sociales @MissUniverseRepublicaDominicana y @MissRepublicaDominicanaOficial.

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