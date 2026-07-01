Premios Soberano 2027 se celebrarán el 17 de marzo

La actriz Zoe Saldaña agradece el Premio Soberano 2025 como Actriz Destacada en el Extranjero, una estatuilla entregada por Charytín, días después de ganar el Óscar a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en la película Emilia Pérez. ( ARCHIVO )

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció que la edición número 42 de los Premios Soberano se celebrará el 17 de marzo de 2027, en una ceremonia que reconocerá a las figuras destacadas del arte, la cultura y el entretenimiento de la República Dominicana.

La entidad informó que la premiación volverá a reunir a representantes de la música, la televisión, el cine, las artes escénicas y la comunicación, como parte de la ceremonia anual que organiza desde 1985.

La presidenta de Acroarte, Marivell Contreras, indicó que la institución ya trabaja en los preparativos de la próxima entrega.

"Cumplir 42 años reconociendo la excelencia artística y cultural de nuestro país es motivo de orgullo y compromiso. Estamos preparando una celebración que rinda homenaje al talento, el trabajo y la creatividad de nuestros artistas", expresó.

Acroarte también confirmó que la producción general estará nuevamente a cargo de CSJR Producciones, empresa dirigida por César Suárez Jr., responsable de las últimas ediciones de la premiación.

Asimismo, informó que Cervecería Nacional Dominicana (CND) continuará como copatrocinadora del evento.

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Los Premios Soberano, creados en 1985 por Acroarte, reconocen anualmente la trayectoria y el desempeño de artistas, comunicadores y profesionales vinculados a la industria cultural y del entretenimiento en el país.