Unapec y Fundación René del Risco Bermúdez sellan alianza para fortalecer la cultura

El rector de la Universidad APEC, magíster Erik Pérez Vega y la presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez, Minerva del Risco, durante la firma del acuerdo de Unapec y Mar de Palabras. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad APEC (UNAPEC), la Fundación René del Risco Bermúdez y Mar de Palabras suscribieron un Acuerdo Marco de Colaboración que establece las bases para una amplia cooperación interinstitucional orientada al desarrollo de proyectos académicos, culturales y formativos, con especial énfasis en la literatura, las artes, la comunicación, la creatividad y el turismo cultural.

La alianza reafirma el compromiso de las entidades firmantes con la promoción de la cultura, el fortalecimiento del pensamiento crítico y el impulso del talento dominicano, contribuyendo al desarrollo sociocultural del país mediante la articulación de esfuerzos que permitan acercar el conocimiento y las expresiones artísticas a las nuevas generaciones.

Durante el acto, el rector de la Universidad APEC, magíster Erik Pérez Vega, expresó el interés de la institución de convertirse en sede permanente de iniciativas culturales de alto impacto y destacó que este acuerdo representa el inicio de una nueva etapa de colaboración para promover la cultura y hacer realidad el lema institucional de "Educar para un mundo mejor".

"Queremos que Unapec sea la sede de algunos de sus eventos. Vamos a sellar el inicio de esta gran alianza para promover la cultura, porque la educación también incluye la difusión de nuestra cultura autóctona", afirmó el rector, al tiempo que resaltó la necesidad de crear, fomentar, preservar y masificar la cultura como un elemento esencial para el desarrollo de la sociedad dominicana.

Fortalecimiento de la cultura

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/2-32f3b62d.jpg La presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez, Minerva del Risco, destacó el valor de las alianzas estratégicas como herramientas para construir proyectos. (FUENTE EXTERNA)

Pérez Vega recordó que la educación y la cultura forman parte del ADN del Grupo APEC desde sus orígenes hace seis décadas.

Señaló que, aunque la universidad ha alcanzado importantes avances en el ámbito académico, continúa apostando por fortalecer aún más su dimensión cultural. En ese sentido, valoró el poder de convocatoria y la experiencia de las entidades aliadas, así como el trabajo desarrollado por APEC Cultural, integrado por destacadas personalidades e intelectuales del país.

El rector aseguró que la combinación de la infraestructura de Unapec, el trabajo de APEC Cultural y el liderazgo del equipo de Mar de Palabras permitirá abrir nuevos horizontes para promover una cultura más amplia, inclusiva y sostenible en el tiempo. "La cultura hay que masificarla, alimentarla, mantenerla, desarrollarla y hacerla evolucionar", enfatizó.

De su lado, la presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez, Minerva del Risco, destacó el valor de las alianzas estratégicas como herramientas para construir proyectos que respondan a las necesidades culturales del país.

"Por experiencia entiendo que para eso son las alianzas y lo bueno de las alianzas, para crear este tipo de cosas y poder hacer lo que este país necesita: mucha cultura", expresó, agradeciendo a Unapec por abrir las puertas a una iniciativa que calificó como de gran importancia para la institución que representa.

Mientras, la directora ejecutiva de Mar de Palabras, Yulissa Álvarez Caro, resaltó la riqueza intelectual y cultural existente en el país y manifestó que el objetivo de la alianza es unir esfuerzos para convocar a quienes comparten la visión de fortalecer la ciudadanía a través de la cultura y el conocimiento.

Álvarez Caro indicó que Mar de Palabras pondrá su capacidad de convocatoria al servicio de los objetivos comunes, con la intención de desarrollar un programa permanente que trascienda la realización de un evento anual y se convierta en un motor de transformación cultural y académica, involucrando al estudiantado, al profesorado y a otras instituciones comprometidas con estos mismos propósitos.

El acuerdo establece una agenda de trabajo orientada al desarrollo de proyectos académicos y culturales conjuntos en áreas como literatura, comunicación, creatividad y turismo cultural; la promoción de la participación de estudiantes, docentes e investigadores en iniciativas culturales, incluyendo el Festival Internacional de Literatura Mar de Palabras.

Además de la organización de conferencias, talleres, seminarios y encuentros académicos; el fomento de la investigación y la difusión del patrimonio cultural e identidad nacional, así como el impulso de programas de pasantías, voluntariado y prácticas profesionales para los estudiantes.

Mediante esta colaboración, las instituciones aunarán esfuerzos para fortalecer el desarrollo cultural, académico y creativo del país, promoviendo el intercambio de conocimientos y la proyección cultural de Santo Domingo como un espacio de encuentro para las ideas, las artes y la formación integral.

En el acto estuvieron presentes la doctora Elsa María Moquete, vicerrectora Académica; el licenciado Milciades Wilmore, vicerrector de Estrategia, Investigación y Desarrollo; el licenciado Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho; el ingeniero José Antonio Gil, decano de Vinculación y Emprendimiento, y el doctor Andy Crespo, director de Relaciones Nacionales, junto a representantes de las entidades firmantes e invitados especiales.