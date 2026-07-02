La recuperación del cuerpo del actor dominicano Stuart Ortiz, quien murió ahogado el pasado miércoles en la Cueva Virgen, requirió un operativo que se prolongó durante varios minutos y la intervención de un equipo especializado de buceo del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, debido a las complejas condiciones del lugar donde ocurrió la tragedia.

El intendente general del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, general Roberto Santos Méndez, explicó que cuando recibieron la alerta desplazaron de inmediato la unidad de rescate y al personal especializado en buceo, considerado entre los más capacitados de la región.

Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron una escena complicada. Lo primero que hizo el comandante a cargo fue determinar el punto exacto donde el actor había sido visto por última vez para organizar el operativo de búsqueda.

Con esa información, un equipo de dos buzos ingresó al agua equipado para realizar un barrido sistemático de la zona. Santos Méndez explicó que este tipo de operaciones nunca se realizan con un solo buzo, sino con al menos dos, como medida de seguridad.

Tras aproximadamente 20 minutos de búsqueda, los rescatistas localizaron el cuerpo a una profundidad cercana a los 15 pies, equivalente a unos 4.5 metros, una distancia que el oficial describió como aproximadamente tres veces la estatura de una persona promedio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/rescate-cueva-virgen-2-2e35b71d.jpeg

Una vez recuperado el cadáver, el equipo inició las maniobras para extraerlo de la cueva, una tarea que resultó particularmente difícil debido a las características del terreno.

Santos Méndez indicó que la cueva presenta condiciones incómodas para trabajar y un acceso complicado, lo que obligó a los rescatistas a emplear equipos e instrumentos especializados para completar la extracción y entregar el cuerpo a las autoridades correspondientes, entre ellas la Policía Nacional.

Prevenir tragedias

El oficial destacó que el actor no se encontraba solo al momento del accidente, sino acompañado por varias personas.

Finalmente, exhortó a la población a respetar las medidas de seguridad establecidas en estos espacios naturales, con el objetivo de prevenir tragedias y reducir los riesgos para los visitantes.

Te puede interesar Autoridades afirman que actor Stuart Ortiz murió ahogado en cueva donde está prohibido bañarse