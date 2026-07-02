¿Cómo la inteligencia artificial redefine las narrativas informativas?

La inteligencia artificial, las plataformas digitales y los cambios en los hábitos de consumo de noticias marcaron el eje del panel "Narrativas digitales y nuevos formatos periodísticos", organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), a través de su Centro de Investigación de la Comunicación (CIC).

El panel fue concebido para analizar la evolución del periodismo frente a las nuevas tecnologías y los cambios en los hábitos de consumo informativo, promoviendo un intercambio de experiencias entre profesionales de distintas generaciones.

La actividad, celebrada en el auditorio principal de Funglode, reunió a los periodistas Héctor Herrera Cabral, Nairobi Viloria y Weyni Polanco, bajo la moderación de Emmanuel De León, coordinador de Comunicación y Prensa de la institución.

Durante el encuentro se analizaron los cambios que experimenta el periodismo en un entorno marcado por:

La inteligencia artificial

Las redes sociales

El consumo móvil

La evolución de los formatos narrativos

Al ofrecer las palabras de apertura, Emmanuel De León destacó que, durante sus 25 años de existencia, Funglode ha promovido el pensamiento, la investigación y el diálogo como herramientas para fortalecer la democracia y el desarrollo nacional.

"Hoy el ejercicio periodístico enfrenta grandes desafíos, pero también extraordinarias oportunidades", aseguró.

Asimismo, consideró que la velocidad de la información, la inteligencia artificial, las redes sociales, el consumo móvil y la necesidad permanente de generar confianza han obligado a los comunicadores a reinventar las formas de contar historias sin perder el rigor, la ética y el compromiso con la verdad.

La transformación de lo tradicional

Durante su intervención, Héctor Herrera Cabral afirmó que las nuevas narrativas digitales no consisten únicamente en trasladar contenidos tradicionales al entorno digital, sino en construir historias que aprovechen las posibilidades de la interacción, la multimedia, la inmersión y la participación de las audiencias.

"Las nuevas narrativas digitales van mucho más allá de digitalizar formatos existentes; implican una nueva manera de concebir las historias, donde la interactividad, la inmersión, la personalización y la transmedialidad transforman la experiencia del usuario", señaló.

Herrera Cabral sostuvo que el reto del periodista actual consiste en conocer profundamente a su audiencia, seleccionar el formato adecuado y utilizar la tecnología sin perder la creatividad, la calidad estética ni el compromiso con la verdad. También destacó el creciente impacto que tiene la inteligencia artificial en la producción periodística.

Como parte de su exposición, realizó un recorrido por la evolución del periodismo desde la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV hasta la consolidación del ecosistema digital.

Trajo a la escena que el primer periódico dominicano fue El Telégrafo Constitucional, publicado en 1821, mientras que Listín Diario, fundado en 1889, continúa siendo el periódico más antiguo del país.

Asimismo, indicó que la llegada de la World Wide Web en 1990 transformó definitivamente la producción y el consumo de noticias, dando paso al periodismo digital y a nuevos formatos narrativos.

Transformación de la información

Por su parte, la periodista de investigación y creadora de Te Lo Explico News, Nairobi Viloria, centró su participación en la transformación de los hábitos de consumo informativo y en la necesidad de adaptar el lenguaje periodístico a las plataformas digitales.

"El periodismo no está desapareciendo; el periodismo cambió de puerta de entrada. Antes las personas buscaban la información; hoy es la información la que busca a las personas", afirmó.

Viloria sostuvo que el principal desafío ya no consiste únicamente en producir información de calidad, sino en captar la atención del público en un entorno saturado de contenidos.

"El verdadero reto consiste en lograr que alguien decida detener el dedo en medio de cientos de publicaciones para escuchar una historia basada en hechos", expresó.

La comunicadora explicó que una narrativa digital no significa simplemente grabar un video vertical para redes sociales. "No es adaptar un reportaje para TikTok; es pensar un reportaje para TikTok. No es cortar un documental; es reconstruir la historia para que tenga sentido en ese entorno", indicó.

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