Alberto Zayas estrena documental "Los soldados de la democracia"

Alberto Zayas destacó el compromiso del proyecto con la memoria histórica del país y agradeció a INDOTEL por impulsar esta serie documental. ( FUENTE EXTERNA )

El director y productor Alberto Zayas presentó el estreno oficial del documental Los soldados de la democracia, una producción que recupera, a través de la voz de sus protagonistas, uno de los episodios más trascendentales de la historia democrática dominicana.

La obra forma parte de la serie de documentales impulsada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), una iniciativa orientada a promover proyectos audiovisuales que documenten y acerquen a las nuevas generaciones los acontecimientos que marcaron la construcción de la nación.

Inspirado en el libro Los muchachos de la democracia, del historiador y exministro de las Fuerzas Armadas José Miguel Soto Jiménez, el documental reúne testimonios inéditos de quienes protagonizaron aquellos hechos, complementados con una rigurosa investigación y un valioso material de archivo, para ofrecer una mirada profunda, equilibrada y humana sobre este episodio de la vida institucional dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/alberto-zayas-guido-gomez-mazara-y-jose-m-soto-jimenez-547f6cc0.jpeg Alberto Zayas, Guido Gómez Mazara y José M. Soto Jiménez. (FUENTE EXTERNA)

La producción estuvo a cargo de Alberto Zayas, con guion de Juan Manuel Tejeda, dirección de fotografía de Franklin Villar y edición de River Tathem. Junto al equipo de AZ Films, desarrolló una propuesta cinematográfica en la que el testimonio, la narrativa visual y el respeto por los hechos constituyen el eje central de la obra.

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Durante el estreno, Alberto Zayas destacó el compromiso del proyecto con la memoria histórica del país y agradeció a INDOTEL por impulsar esta serie documental.

"El cine documental tiene la capacidad de preservar la memoria de un país desde la voz de quienes hicieron historia. Nuestro compromiso fue escuchar, investigar y narrar con respeto un capítulo que merece ser conocido por las presentes y futuras generaciones. Agradecemos a INDOTEL por hacer posible que estas historias lleguen a la ciudadanía y permanezcan como parte de nuestro legado".

Con una narrativa sobria y una propuesta visual que privilegia la autenticidad de los testimonios, Los soldados de la democracia invita a reflexionar sobre el valor de la institucionalidad y el compromiso con la democracia.