Familiares de Stuart Ortiz esperan entrega de sus restos en el Inacif para darle el último adiós

Los familiares del actor Stuart Ortiz se encuentran este jueves en el Inacif a la espera de la entrega de sus restos para darle el último adiós. ( FUENTE EXTERNA )

Los familiares del actor Stuart Ortiz permanecen este jueves en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), a la espera de que les sea entregado el cuerpo del intérprete, quien falleció el miércoles mientras practicaba buceo en la Cueva Hoyo Claro, un cenote ubicado en el sector Aguas Locas, en Santo Domingo Este.

"Sí, ya nos están resolviendo. Estamos esperando que nos entreguen su cuerpo", expresó una de sus parientes a Diario Libre, al tiempo que solicitó respeto a la privacidad de la familia en un momento que calificó como "muy doloroso".

"Agradecemos las muestras de cariño y respeto, tanto del público como de sus compañeros y de los medios de comunicación", agregó.

Sus familiares lo describieron como un ser humano íntegro, apasionado por la actuación y profundamente enamorado de los deportes acuáticos.

"¿Murió haciendo lo que más le gustaba?". Al escuchar esta frase, los familiares del actor coincidieron: "Así fue", afirmaron, visiblemente conmovidos.

También reiteraron su deseo de vivir el duelo en la intimidad. "Gracias por el apoyo y la comprensión, pero queremos mantener este proceso en privado", señalaron.

Una vez concluido el proceso forense, los restos del actor serán trasladados a la funeraria INAVI, en el sector Gazcue, donde se realizará un velatorio de carácter privado, según confirmó la familia.

Ortiz perdió la vida tras ahogarse mientras realizaba una inmersión en La Cueva Hoyo Claro, un cenote situado en las proximidades de la Cueva de los Indios, en el sector Aguas Locas, de Santo Domingo Este.

De acuerdo con las informaciones preliminares, se encontraba acompañado por un grupo de personas cuando ocurrió el incidente. Quienes estaban con él intentaron auxiliarlo, pero no lograron rescatarlo con vida.

Posteriormente, su cuerpo fue recuperado y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), organismo responsable de establecer oficialmente la causa de su fallecimiento.

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Una trayectoria marcada por el compromiso con las artes

Egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD) de Bellas Artes, Stuart Ortiz construyó una sólida y respetada carrera en el teatro, el cine y la televisión dominicanos. A lo largo de su trayectoria se distinguió por su versatilidad interpretativa, disciplina y compromiso con las artes escénicas.

Entre las producciones que enriquecieron su carrera figuran Aleluya, Piromancia, Desnudos, Frágil, Pros-Tíb, Un sueño azul para morir, La residencia, La tempestad H2O y Ceremonia sagrada. También formó parte de montajes como Los signos de la carne, Cuerpos de barro y, más recientemente, Aquí a la sombra: Salomé, junto al Teatro Rodante Dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/image_content_10724417_20181010165813.jpg Foto de archivo deHaffe Serulle, Yasiris Báez, Elena Ramírez y Stuart Ortiz posando en la promoción de la obra del 2021"Los signos de la carne o la violación intrafamiliar

Su trabajo fue reconocido con varias nominaciones a los premios Casandra y Soberano en la categoría de Actor del Año.

https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_7400767_20161027102213.jpg Stuart Ortiz, Robelitza Pérez y Camilo Landestoy, mientras interpretan a tres de los seis personajes de la obra "Je, Je, Je". (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

La muerte de Stuart Ortiz ha provocado una profunda conmoción en la comunidad artística y entre quienes compartieron con él dentro y fuera de los escenarios. Compañeros, amigos y allegados coinciden en recordarlo como un hombre generoso, trabajador, alegre y poseedor de un talento excepcional.

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