Murió haciendo lo que amaba: la familia de Stuart Ortiz se prepara para darle el último adiós

El actor Stuart Ortiz era amante de los deportes acuáticos. En esta imagen lo vemos en una playa. ( FUENTE EXTERNA )

La mañana de este jueves, los familiares del actor Stuart Ortiz acudieron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde les fue entregado el cuerpo del intérprete, fallecido el miércoles mientras practicaba buceo en la Cueva Virgen, un cenote ubicado en Santo Domingo Este.

"Sí, ya nos están resolviendo. Estamos esperando que nos entreguen su cuerpo", expresó una de sus parientes a Diario Libre antes de concluir el proceso. La familia también solicitó respeto a su privacidad en medio del duelo.

"Agradecemos las muestras de cariño y respeto, tanto del público como de sus compañeros y de los medios de comunicación", agregó.

Sus allegados recordaron a Ortiz como un hombre íntegro, apasionado por la actuación y amante de los deportes acuáticos.

Al ser consultados sobre si falleció practicando la actividad que más disfrutaba, respondieron conmovidos: "Así fue".

Asimismo, reiteraron su deseo de atravesar este momento en la intimidad. "Gracias por el apoyo y la comprensión, pero queremos mantener este proceso en privado", señalaron.

Los restos del actor serán expuestos este jueves, a partir de las 6:00 de la tarde, en la Funeraria INAVI, ubicada en el sector Gazcue. El sepelio está previsto para el viernes en el Cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este.

Ortiz falleció por ahogamiento mientras realizaba una inmersión en la Cueva Virgen, un cenote situado en las proximidades de la Cueva de los Indios, en el sector Aguas Locas, de Santo Domingo Este.

De acuerdo con las informaciones preliminares, se encontraba acompañado por un grupo de personas cuando ocurrió el incidente. Quienes lo acompañaban intentaron auxiliarlo, pero no lograron rescatarlo con vida. Posteriormente, su cuerpo fue recuperado y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, entidad encargada de establecer oficialmente la causa del fallecimiento.

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Una trayectoria marcada por el compromiso con las artes

Egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD) de Bellas Artes, Stuart Ortiz construyó una sólida y respetada carrera en el teatro, el cine y la televisión dominicanos. A lo largo de su trayectoria se distinguió por su versatilidad interpretativa, disciplina y compromiso con las artes escénicas.

Entre las producciones que enriquecieron su carrera figuran Aleluya, Piromancia, Desnudos, Frágil, Pros-Tíb, Un sueño azul para morir, La residencia, La tempestad H2O y Ceremonia sagrada. También formó parte de montajes como Los signos de la carne, Cuerpos de barro y, más recientemente, Aquí a la sombra: Salomé, junto al Teatro Rodante Dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/image_content_10724417_20181010165813.jpg Foto de archivo deHaffe Serulle, Yasiris Báez, Elena Ramírez y Stuart Ortiz posando en la promoción de la obra del 2021"Los signos de la carne o la violación intrafamiliar

Su trabajo fue reconocido con varias nominaciones a los premios Casandra y Soberano en la categoría de Actor del Año.

https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_7400767_20161027102213.jpg Stuart Ortiz, Robelitza Pérez y Camilo Landestoy, mientras interpretan a tres de los seis personajes de la obra "Je, Je, Je". (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

La muerte de Stuart Ortiz ha provocado una profunda conmoción en la comunidad artística y entre quienes compartieron con él dentro y fuera de los escenarios. Compañeros, amigos y allegados coinciden en recordarlo como un hombre generoso, trabajador, alegre y poseedor de un talento excepcional.

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