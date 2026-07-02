Museo Memorial abre exposición sobre las víctimas de la dictadura en Argentina

El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) anunció este jueves la apertura de la exposición "Argentina, 1976: Fragmentos Visuales de la Dictadura", una muestra que recoge imágenes de algunos de los hechos más impactantes ocurridos en esa nación latinoamericana durante la dictadura militar de 1976 a 1983.

La directora del museo, Luisa De Peña Díaz, indicó durante la apertura que la exposición está dedicada a los cientos de miles de víctimas del terrorismo de Estado en América Latina y busca ser una herramienta para preservar la memoria frente al resurgimiento de la extrema derecha en el continente.

Contexto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/museo-3-2b9a15c1.jpg (FUENTE EXTERNA)

Sostuvo que las instantáneas se encuentran en la sala de exposiciones temporales de la institución, donde se realiza un recorrido que va desde la desaparición de jóvenes estudiantes, cuyo paradero aún se desconoce, hasta los desalojos forzosos, secuestros, la quema de libros prohibidos y la creación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, una iniciativa que busca dar con el paradero de los hijos de cientos de mujeres embarazadas que fueron secuestradas y desaparecidas, cuyos hijos quedaron sin identidad tras su nacimiento.

"El método sistémico de represión de la dictadura en Argentina se basó en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada, a través de una red que abarcó más de 800 centros clandestinos de detención en todo el país", dijo De Peña Díaz.

Apoyo institucional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/museo-b3792680.jpg (FUENTE EXTERNA)

De Peña estuvo acompañada, además, por la presidenta de la Fundación Museo Memorial, Noris González Mirabal, y por Patricia Solano, gerente de Exposiciones de la institución, quien tuvo bajo su responsabilidad el montaje de la muestra.

Solano, al ofrecer las palabras introductorias, sostuvo que con esta iniciativa se solidarizan con el pueblo argentino y respaldan a la Comisión Provincial por la Memoria, entidad que actualmente conmemora un aniversario más de la dictadura militar con la exposición "50 Años del Golpe: Instantáneas", que ya ha recorrido varios espacios en esa nación.

El Museo Memorial instó al público, mediante una nota de prensa, a visitar la exposición y conocer a fondo todo lo que envolvió la dictadura en Argentina.

Leer más De camisas estampadas de Versace a pipas de Lancel, la moda masculina se expone en París