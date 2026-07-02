Detalles de las honras fúnebres de Stuart Ortiz, actor fallecido ahogado mientras practicaba buceo

El actor Stuart Ortiz falleció tras un accidente mientras practicaba buceo en un cenote de Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Los restos del actor dominicano Stuart Ortiz serán expuestos en la Funeraria INAVI, ubicada en Savica, Gazcue, hoy jueves 2 de julio a partir de las 6:00 de la tarde.

Familiares, amistades, colegas del teatro y del cine, así como representantes de la comunidad artística y personas que deseen rendirle un último homenaje, podrán acudir para acompañar a sus seres queridos y honrar su memoria. El sepelio se realizará el viernes 3 de julio en el Cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este.

Ortiz falleció tras un incidente ocurrido en un paraje natural ubicado en las proximidades de la Cueva de los Indios, en el sector Agua Loca de Santo Domingo Este.

Según los datos preliminares, se encontraba en el lugar junto a un grupo de personas cuando ocurrió el hecho, y quienes lo acompañaban intentaron socorrerlo sin éxito. El cuerpo fue posteriormente recuperado y entregado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que se encarga de determinar oficialmente la causa de la muerte.

Egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes (ENAD), Stuart Ortiz construyó una sólida trayectoria en el teatro, el cine y la televisión dominicana, destacándose por su entrega, versatilidad y compromiso con las artes escénicas.

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Entre las obras que marcaron su carrera figuran Aleluya, Piromancia, Desnudos, Frágil, Pros-Tíb, Un Sueño Azul para Morir, La Residencia, La Tempestad H2O y Ceremonia Sagrada, así como Los signos de la carne, Cuerpos de barro y, más recientemente, Aquí a la sombra: Salomé junto al Teatro Rodante Dominicano.

Su trabajo fue reconocido con varias nominaciones a los premios Casandra y Soberano en la categoría de Actor del Año.

Su partida ha sido lamentada no solo por el ámbito artístico, sino por todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, quienes lo recuerdan como un ser humano excepcional: amoroso, trabajador, risueño y de un talento innegable.

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Sus familiares agradecen las numerosas muestras de solidaridad, cariño y respeto recibidas durante este difícil momento.