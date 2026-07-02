Stephany Ortega abre nueva función en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional

El maestro Manuel Tejada y la soprano Stephany Ortega prometen dos noches memorables dedicadas a la música y la emoción. ( SUMINISTRADA )

La soprano dominicana Stephany Ortega anunció una nueva función de su concierto íntimo "Mi vida en canciones", programada para el 31 de julio, que se suma a la fecha ya confirmada del 1 de agosto.

Ambas presentaciones tendrán lugar en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo, con el laureado maestro Manuel Tejada al piano.

Con este concierto, Ortega apuesta por un formato pop lírico que fusiona su formación lírica con sus raíces caribeñas, en una propuesta profundamente personal.

"Me entusiasma mucho poder hacer estos conciertos en mi país. Hemos preparado una selección de canciones para que el público disfrute cada noche. Agradecida por la oportunidad que me ha dado la vida de poder contar con el destacado maestro Manuel Tejada, una figura cuya trayectoria sobresale por sus aportes al desarrollo de la música dominicana", expresó la artista.

Un encuentro de dos grandes

La presencia del maestro Manuel Tejada en este proyecto eleva la propuesta a una dimensión artística mayor.

Tejada, uno de los productores y arreglistas más reconocidos y laureados de América Latina, ha trabajado con las figuras más importantes de la música en español. Su sello musical, caracterizado por la elegancia armónica y la profundidad interpretativa, es el complemento perfecto para la voz excepcional de Stephany Ortega.

La alianza entre ambos artistas convierte cada función en algo más que un concierto: es un diálogo musical entre dos trayectorias de alto nivel, en el escenario íntimo del Café Teatro Juan Lockward, un espacio concebido precisamente para experiencias de proximidad entre el artista y el espectador.

Un concierto que cuenta su historia

En "Mi vida en canciones", Stephany Ortega llevará al escenario versiones especiales de obras de artistas contemporáneos, desde íconos del pop hasta exponentes urbanos, reinterpretadas con un enfoque sofisticado e interpretativo.

La propuesta se aleja de los grandes escenarios para privilegiar la conexión directa con el público, en un formato que define como profundamente emocional y minimalista.

La soprano fusiona en este show la elegancia de su formación lírica con la calidez de sus raíces caribeñas, construyendo un repertorio que es, a la vez, autobiográfico y universal.

Premio "Excelencia de la Música" en Boston

En paralelo a sus presentaciones en Santo Domingo, Stephany Ortega recibirá el reconocimiento "Excelencia de la Música 2026", otorgado por los Premios Dominicanísimo, una gala dedicada a honrar a dominicanos cuyo talento, disciplina y legado han elevado la identidad cultural del país a nivel internacional.

La ceremonia se realizará el jueves 6 de agosto de 2026, a las 6:00 de la tarde, en el Hotel Omni Boston at the Seaport, en Boston, Massachusetts.

El galardón reconoce a figuras cuya contribución artística ha trascendido fronteras y continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos dominicanos. Los Premios Dominicanísimo están organizados por Dominicanísimo Awards, con sede en Lawrence, Massachusetts.

Una artista que conquista escenarios globales

Stephany Ortega es la única artista latina que cantó en la entronización del Gran Duque de Luxemburgo, país europeo donde reside. Su trayectoria internacional la ha llevado a escenarios de Europa, África, Asia y América, consolidándola como una de las voces dominicanas más reconocidas en el circuito lírico internacional.

Con dos funciones junto al maestro Manuel Tejada en el Café Teatro Juan Lockward y un premio internacional a días de distancia, el mes de agosto se perfila como uno de los momentos más significativos en la carrera de la soprano dominicana.

Boletas

Las entradas para ambas funciones de "Mi vida en canciones" están disponibles a través de la boletería del Teatro Nacional y en boleteria.com.do.