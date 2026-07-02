Autoridades afirman que actor Stuart Ortiz murió ahogado en cueva donde está prohibido bañarse

Entrada a la Cueva Virgen, en Santo Domingo Este, donde falleció ahogado el actor dominicano Stuart Ortiz. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Guardabosques del Ministerio de Medio Ambiente aclararon este jueves que el actor dominicano Stuart Ortiz falleció ahogado en la denominada Cueva Virgen ubicada en Santo Domingo Este, un área donde está prohibido el ingreso para bañarse o practicar buceo, debido a la gran profundidad del lugar.

Según explicaron los guardabosques, el grupo que acompañaba al actor fue advertido en varias ocasiones sobre el peligro que representaba acceder a esa cueva y se le indicó que no estaba permitido ingresar. No obstante, aseguraron que hicieron caso omiso a las advertencias y se adentraron en el lugar.

Indicaron que, antes del trágico incidente, Stuart Ortiz y las demás personas que lo acompañaban habían visitado y se habían bañado en la Cueva del Indio y la Cueva del Huevo, ambas habilitadas para que los visitantes puedan nadar, bañarse y recrearse de manera permitida.

Previamente habían trascendido versiones que situaban el hecho en la Cueva del Huevo. Sin embargo, los guardabosques precisaron que el fallecimiento ocurrió en la Cueva Virgen, insistiendo en que el acceso a esa zona está restringido precisamente para evitar tragedias como la ocurrida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/cueva-virgen-otra-432dc261.jpeg Labores de rescate para recuperar el cuerpo del actor Stuart Ortiz. (FUENTE EXTERNA)

Intentaron rescatarlo

El actor no se encontraba solo al momento del incidente. Estaba acompañado por varias personas que, al percatarse de la emergencia, intentaron rescatarlo. Pese a los esfuerzos realizados, no lograron sacarlo del agua con vida.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las restricciones establecidas en las áreas protegidas y a acatar las indicaciones del personal de vigilancia, con el fin de preservar la seguridad de los visitantes.

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