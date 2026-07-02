Hallan sin vida al pintor Onai Quiñonez entre los escombros tras terremotos en Venezuela

El artista plástico Onai Quiñonez, de 32 años, fue hallado sin vida tras permanecer desaparecido desde los terremotos en Venezuela del 24 de junio, que provocaron el colapso del conjunto residencial Yurre Beach, en La Guaira. ( FUENTE EXTERNA )

Después de varios días de intensas labores de búsqueda, este miércoles fue confirmada la muerte del artista plástico venezolano Onai Quiñonez Tolosa, de 32 años de edad, quien permanecía desaparecido desde los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela.

Quiñonez quedó sepultado bajo los escombros del conjunto residencial Yurre Beach, en el estado La Guaira, donde se encontraba cuando ocurrieron los sismos que provocaron una de las mayores tragedias recientes del país.

La noticia fue confirmada por su hermana, la también artista Nahiara Tolosa, quien publicó en su cuenta de Instagram un lazo negro acompañado del nombre del pintor. Poco después, la galería de arte Abra expresó públicamente sus condolencias mediante un mensaje en el que destacó el legado humano y artístico de Quiñonez.

"Su partida nos conmueve profundamente. Extendemos nuestro más sentido pésame a toda su familia y amigos, y pedimos consuelo para sus corazones", escribió la institución cultural.

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Durante los últimos días, familiares, amigos, voluntarios y estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) participaron en las labores de búsqueda. Entre ellos se encontraba su padre, el también artista Néstor Alí Quiñonez, quien permaneció en el lugar desde el inicio de las operaciones de rescate.

La confirmación del fallecimiento puso fin a días de incertidumbre. El pasado domingo había circulado información sobre su presunta muerte, pero sus familiares desmintieron esa versión al mantener la esperanza de encontrarlo con vida. Hasta la mañana de este miércoles no existía un pronunciamiento oficial sobre su situación.

Un creador

Nacido en el estado Mérida , Onai Quiñonez era considerado una de las figuras emergentes más prometedoras de las artes visuales venezolanas. Egresado de la carrera de Artes Visuales de la Universidad de Los Andes , desarrolló una obra caracterizada por la experimentación con materiales como cemento, cal y pigmentos, explorando temas relacionados con la memoria , la materia y la condición humana.

, Onai Quiñonez era considerado una de las figuras emergentes más prometedoras de las artes visuales venezolanas. Egresado de la carrera de Artes Visuales de la , desarrolló una obra caracterizada por la experimentación con materiales como cemento, cal y pigmentos, explorando temas relacionados con la , la materia y la condición humana. Su trabajo recibió reconocimiento nacional con una mención especial en el Premio Luis Ángel Duque y alcanzó mayor proyección al obtener el 24.º Salón Jóvenes con FIA gracias a su obra Res y todas las carnes (2024), una pieza que invitaba a reflexionar sobre la empatía y la vulnerabilidad humana.