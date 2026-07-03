Buen arte para perder la noción del tiempo

Si este fin de semana buscas un plan que combine cultura, historia y creatividad, hay varias exposiciones que valen la pena visitar. Desde Santiago hasta Punta Cana y Santo Domingo, museos y centros culturales presentan propuestas que invitan a recorrer el Caribe contemporáneo, revisitar la memoria colectiva y conocer el trabajo de destacados artistas nacionales e internacionales.

Arte premiado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/29-concurso-de-arte-eduardo-leon-jimenes-una-cita-con-el-arte-caribeno-12-7e6b10bb.jpg

El Centro León, en Santiago, inaugura una nueva edición del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, uno de los certámenes de artes visuales más importantes del país. Este año marca un momento especial al ampliar su alcance hacia el Caribe con la participación de artistas de Bahamas y Haití, quienes dialogan con creadores dominicanos residentes tanto en la isla como en el exterior.

La exposición reúne obras que exploran temas como la identidad, la migración, la memoria, el cuerpo y los imaginarios domésticos. El recorrido se articula en tres ejes curatoriales: La casa y la nación, centrado en los relatos que construyen la identidad; Archipiélagos de afromemorias, dedicado a las herencias afrodescendientes y Ecosistemas líquidos, que utiliza el agua como metáfora para reflexionar sobre las conexiones y fronteras del Caribe.

El mar como territorio

En Punta Cana, el Centro Cultural Rainieri propone un viaje por el Caribe desde otra perspectiva con la exposición El mar como territorio. Instalada en su Sala Temporal, la muestra reúne cerca de 70 obras pertenecientes a la colección de Héctor José Rizek. Más que una frontera, aquí el mar se presenta como un espacio de intercambio, desplazamientos y memorias compartidas.

A través de obras de más de 40 artistas del Caribe insular y su diáspora, entre ellos Firelei Báez, Hulda Guzmán, Bony Ramírez, Quisqueya Henríquez, José García Cordero, Iván Tovar y Jorge Pineda, el recorrido invita a reflexionar sobre las múltiples identidades que conforman la región.

La fotógrafa dominicana Sofía Torres Prida presenta en el Museo de Arte Moderno la exposición Tauromaquias, un proyecto que combina fotografía e investigación antropológica para explorar la tauromaquia desde una mirada contemporánea. Tras varios años de trabajo de campo en España, Francia, Portugal, Perú, México, Ecuador y Colombia, la artista documenta no solo el espectáculo, sino también los oficios, comunidades y tradiciones que lo sostienen. El resultado es una reflexión sobre identidad, memoria, territorio y los vínculos históricos entre Europa y América, presentada desde una perspectiva que invita al diálogo más que al juicio.

Centro León, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Centro Cultural Rainieri, Punta Cana, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Gratis. Museo de Arte Moderno, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Gratis. Casa de Teatro, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Gratis. Todos abiertos de martes a domingo.

La magia, el arte y la alegría siguen apoderándose de nuestra hermosa Ciudad Colonial con Turizoneando Verano 2026. La agenda incluye desde mercados de artesanos, pintacaritas, a teatro o bailes folklóricos y música típica.

Este fin de semana destaca la actuación del artista Guillelmo del Tuete el viernes, a las 8:00 p.m., en la Plaza Tirso Molina, y la del grupo Bonyé en las Ruinas de San Francisco, el domingo, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/imagen-whatsapp-image-2026-05-14-at-40936-pm-4be6dfc2.jpg La obra Ajonjolí en Teatro Guloya.

Ruta cultural del fin de semana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/conjunto-quisqueya-estrena-el-merengue-mi-viejo-papa-5e32f449.jpg El Conjunto Quisqueya en Lungomare Bar

La comedia teatral Nunca te fíes de una mujer despechada , escrita por el dramaturgo argentino Hernán Krasutzky , llegará con cuatro funciones especiales, bajo la producción de Juancito Rodríguez y la dirección de Indiana Brito.

, escrita por el dramaturgo argentino , llegará con cuatro funciones especiales, bajo la producción de y la dirección de Indiana Brito. En la Sala de Teatro Laura Bertrán , Naco, viernes y sábado a las 8:30 p.m.; y domingo a las 6:30 p.m. Prepárense para disfrutar la historia de un personaje peculiar que descubrirá un secreto que jamás le pasó por la cabeza. D

, Naco, y sábado a las 8:30 p.m.; y a las 6:30 p.m. Prepárense para disfrutar la historia de un personaje peculiar que descubrirá un secreto que le pasó por la cabeza. D De la mano de Ayleen Said y Rafael Curci, y dentro de la Temporada de Teatro Chiquito, el grupo Teatro PiedePuente contará el inesperado destino de Ajonjolí. Sábado y domingo , a las 5:30 p.m., en el Teatro Guloya .

y Rafael Curci, y dentro de la Temporada de Teatro Chiquito, el grupo contará el inesperado destino de Ajonjolí. Sábado y , a las 5:30 p.m., en el . El sabor de El conjunto Quisqueya llega con un concierto especial para celebrar el Veranazo navideño y el mes de los padres. El viernes, a las 9:00 p.m., en Lungomare.