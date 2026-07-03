Baní será sede del Reggaeton Old School Festival 2026

El Reggaeton Old School Festival se celebrará el 25 de julio en Baní con la participación de artistas y DJs vinculados al reguetón de las décadas de 1990 y 2000. ( FUENTE EXTERNA )

El municipio de Baní acogerá el próximo 25 de julio una nueva edición del Reggaeton Old School Festival: La Ciudad del Reggaeton Viejo, un evento dedicado al reguetón de las décadas de 1990 y principios de los 2000.

La actividad se desarrollará desde las 4:00 de la tarde hasta las 4:00 de la madrugada y contará con cuatro áreas destinadas a presentaciones musicales y entretenimiento: La Discoteca, Lounge Playero, Pool Electroflow y Mainstage, donde se realizarán actuaciones de artistas y DJs de forma simultánea.

El cartel anunciado incluye a Shadow Blow, Rey Pirin, Falo, Polaco, Ranking Stone, Frankie Boy y Niño Canadá, además de los DJs Blass, Chiwa, Scuff, RJ, Melvin Flow, Joel Vásquez, Baron Cash, Pollo y Claudio. Los organizadores informaron que en los próximos días se anunciarán nuevos participantes.

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Según los organizadores, el festival ha generado una amplia interacción en plataformas digitales desde su lanzamiento y ha registrado una alta demanda de boletos en preventa. También indicaron que la ocupación hotelera en Baní para la fecha del evento presenta un elevado nivel de reservas.

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La primera edición del festival se celebró el pasado 21 de marzo y reunió a unas 3,000 personas, de acuerdo con cifras ofrecidas por la organización.

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Los promotores del evento señalaron que la actividad también busca atraer visitantes a Baní e impulsar la actividad económica en sectores como la hotelería , la gastronomía , el transporte y el comercio durante el fin de semana de su celebración.

en sectores como la , la , el transporte y el comercio durante el fin de semana de su celebración. El festival es organizado por el empresario Albert Peguero, creador del concepto Reggaeton Old School Festival: La Ciudad del Reggaeton Viejo, una iniciativa enfocada en reunir a exponentes y seguidores del reguetón clásico.