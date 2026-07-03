Baní será sede del Reggaeton Old School Festival 2026
El evento, programado para el 25 de julio, reunirá a exponentes del reguetón de las décadas de 1990 y 2000 en una jornada de doce horas
El municipio de Baní acogerá el próximo 25 de julio una nueva edición del Reggaeton Old School Festival: La Ciudad del Reggaeton Viejo, un evento dedicado al reguetón de las décadas de 1990 y principios de los 2000.
La actividad se desarrollará desde las 4:00 de la tarde hasta las 4:00 de la madrugada y contará con cuatro áreas destinadas a presentaciones musicales y entretenimiento: La Discoteca, Lounge Playero, Pool Electroflow y Mainstage, donde se realizarán actuaciones de artistas y DJs de forma simultánea.
El cartel anunciado incluye a Shadow Blow, Rey Pirin, Falo, Polaco, Ranking Stone, Frankie Boy y Niño Canadá, además de los DJs Blass, Chiwa, Scuff, RJ, Melvin Flow, Joel Vásquez, Baron Cash, Pollo y Claudio. Los organizadores informaron que en los próximos días se anunciarán nuevos participantes.
Según los organizadores, el festival ha generado una amplia interacción en plataformas digitales desde su lanzamiento y ha registrado una alta demanda de boletos en preventa. También indicaron que la ocupación hotelera en Baní para la fecha del evento presenta un elevado nivel de reservas.
La primera edición del festival se celebró el pasado 21 de marzo y reunió a unas 3,000 personas, de acuerdo con cifras ofrecidas por la organización.
Más
- Los promotores del evento señalaron que la actividad también busca atraer visitantes a Baní e impulsar la actividad económica en sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio durante el fin de semana de su celebración.
- El festival es organizado por el empresario Albert Peguero, creador del concepto Reggaeton Old School Festival: La Ciudad del Reggaeton Viejo, una iniciativa enfocada en reunir a exponentes y seguidores del reguetón clásico.