Compañía Nacional de Danza Contemporánea presenta "Carmesí" este fin de semana en Bellas Artes

"Carmesí" llega a Bellas Artes con una propuesta que explora el amor, la memoria y las emociones ( SUMINISTRADA )

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea (Cndc), dependencia de la Dirección General de Bellas Artes, presentará este fin de semana "Carmesí", una propuesta escénica que reunirá el talento de la coreógrafa dominicana Patricia Ortega y de las coreógrafas invitadas Brodie Rachelle Masse y Darlyn Pérez Masse , provenientes de Canadá y Miami , respectivamente.

El espectáculo marcará el inicio de la primera Temporada de Danza Contemporánea y se presentará este sábado 4 de julio, a las 8:30 de la noche, y el domingo 5, a las 7:00 de la noche, en la Sala Manuel Rueda, del edificio de las Escuelas de Bellas Artes.

La puesta en escena propone un recorrido por las emociones humanas a través del lenguaje de la danza contemporánea y contará con la colaboración de MILÉE Collection, marca de moda dominicana reconocida por su enfoque ambientalista y sostenible basado en el reciclaje, que estará a cargo del vestuario de parte del montaje.

Dos obras en escena

El programa incluye la pieza "When the Sky Remembers (Cuando el cielo recuerda)", creada por Brodie Rachelle Masse y Darlyn Pérez Masse, con música de Philip Daniel y vestuario de Basilia Javier Figuereo.

La obra explora los paralelismos emocionales entre la naturaleza y el espíritu humano, partiendo de la idea de que el cielo, aunque parezca distante, alberga tormentas, calma, luz y furia, al igual que las personas.

A través de la danza, la pieza muestra cómo las emociones transitan en ciclos: la ira estalla como un trueno, el duelo pesa como las nubes y la alegría emerge como un rayo de sol después de la lluvia.

Asimismo, plantea una reflexión sobre la forma en que las emociones habitan el cuerpo y cómo la memoria permanece en el ser humano, del mismo modo que el cielo conserva el recuerdo de cada tormenta. La propuesta difumina las fronteras entre el mundo natural y la experiencia humana, destacando la capacidad de ambos para transformarse, sanar y evolucionar.

Una reflexión sobre el amor

El programa también presenta "El lenguaje inevitable", coreografía de Patricia Ortega con música original de José Andrés Molina y vestuario diseñado por Mildred Veras, de MILÉE Collection.

La pieza propone una reflexión íntima sobre el amor en tiempos complejos y convulsos.

A partir de la pregunta: "¿Por qué, si el mundo parece desmoronarse y hay tantos temas urgentes, yo quiero hablar del amor?", la obra invita al público a reconsiderar la vigencia de este sentimiento como una fuerza esencial de resistencia, conexión y humanidad.

Con "Carmesí", la Compañía Nacional de Danza Contemporánea inaugura una nueva temporada dedicada a promover la creación coreográfica contemporánea y el intercambio artístico entre creadores nacionales e internacionales