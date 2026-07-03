Casa de Teatro celebra su 52 aniversario con una exposición que recorre su historia

El artista plástico Juan Mayí posa junto a varias de sus obras durante la inauguración de su más reciente exposición ( SEVERO RIVERA )

Casa de Teatro inauguró la noche del miércoles la exposición conmemorativa por su 52 aniversario, una muestra que recorre la historia de una de las instituciones culturales más emblemáticas de la República Dominicana y rinde homenaje al legado de su fundador, Freddy Ginebra, en un acto que reunió a destacadas figuras de la cultura, diplomáticos, funcionarios, políticos, empresarios y amigos de la institución.

La apertura de la exposición marcó el inicio de las actividades conmemorativas por los 52 años de Casa de Teatro, espacio que desde 1974 ha sido escenario para el teatro, la música, la literatura, las artes visuales y múltiples expresiones culturales, consolidándose como un referente para varias generaciones de artistas dominicanos.

Un recorrido por más de cinco décadas

La exposición resume la trayectoria de Casa de Teatro desde su fundación, destacando el papel desempeñado por Freddy Ginebra como creador, promotor cultural y gestor de una institución que ha contribuido de manera decisiva al desarrollo artístico y cultural del país.

Entre las piezas expuestas figuran obras de reconocidos artistas que han presentado sus trabajos en la Galería Paul Giudicelli, entre ellos Cándido Bidó, Elsa Núñez, Juan Mayí y Alejandro Asencio, además de otros creadores que han formado parte de la historia de la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/chatgpt-image-2-jul-2026-031619-pm-1bfb29cd.png Freddy Ginebra comparte con las actrices Carlota Carretero y Karina Noble durante la inauguración de la exposición. (SEVERO RIVERA)

La muestra también incluye afiches de montajes teatrales y conciertos, reseñas publicadas en la prensa, fotografías, documentos históricos y objetos que testimonian el papel desempeñado por Casa de Teatro como uno de los principales escenarios para la promoción del arte y la cultura dominicana desde su fundación en 1974.

Asimismo, los visitantes podrán apreciar una colección de objetos memorables, distinciones, premios y reconocimientos otorgados tanto a Casa de Teatro como a Freddy Ginebra a lo largo de más de cinco décadas de labor cultural.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/chatgpt-image-2-jul-2026-033401-pm-3fc3fa51.png Afiches de montajes teatrales, publicaciones y libros forman parte del recorrido visual que acompaña la exposición. (SEVERO RIVERA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/whatsapp-image-2026-07-02-at-120355-pm-9e39a623.jpeg Reseñas periodísticas publicadas a lo largo de más de cinco décadas documentan la historia, el impacto y la evolución de Casa de Teatro como referente de la cultura dominicana. (SEVERO RIVERA) ‹ >

Más de medio siglo impulsando el arte

Desde su creación en la Ciudad Colonial, la Fundación Casa de Teatro ha trabajado de manera ininterrumpida en favor del desarrollo artístico y cultural de la República Dominicana , promoviendo el teatro , la literatura, la música, las artes plásticas y diversas manifestaciones culturales. La institución ha servido de plataforma para pintores, escultores, escritores, actores, músicos y gestores culturales , además de organizar concursos literarios, exposiciones, conciertos, festivales y actividades que han fortalecido la identidad cultural dominicana.

ha trabajado de manera ininterrumpida en favor del desarrollo artístico y cultural de la , promoviendo el , la literatura, la música, las artes plásticas y diversas manifestaciones culturales. La institución ha servido de plataforma para pintores, escultores, escritores, actores, músicos y gestores , además de organizar concursos literarios, exposiciones, conciertos, festivales y actividades que han fortalecido la identidad cultural dominicana. La exposición está abierta al público y es una excelente opción para visitarla este fin de semana. Entrada libre.

Un homenaje a Freddy Ginebra La exposición también constituye un reconocimiento a la trayectoria de Freddy Ginebra, cuya visión convirtió a Casa de Teatro en uno de los principales centros de difusión cultural del país y en un espacio de encuentro para artistas, intelectuales y creadores. Durante cinco décadas, su labor ha contribuido a impulsar el talento dominicano y a promover la libertad de expresión a través del arte, consolidando a Casa de Teatro como una institución de referencia dentro y fuera de la República Dominicana. La muestra permanecerá abierta al público como parte de la celebración del 52 aniversario de Casa de Teatro, ofreciendo un recorrido por la historia, el legado y los aportes de una institución que continúa siendo un símbolo de la cultura dominicana.