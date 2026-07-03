Centro Cultural Narciso González ofrece talleres de arte en campamento de verano gratuito

Afiche promocional del campamento de verano gratuito "Narciso Kids Aventurero", organizado por el Centro Cultural Narciso González, que iniciará el próximo lunes 6 de julio con actividades artísticas y culturales para niños y niñas de 6 a 13 años. ( SUMINISTRADA )

El Centro Cultural Narciso González iniciará el próximo lunes 6 de julio el campamento de verano gratuito "Narciso Kids Aventurero", una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 6 y 13 años que busca fomentar la creatividad y el acercamiento a las artes durante las vacaciones escolares.

El campamento, organizado por la institución adscrita al Ministerio de Cultura y al Viceministerio de Creatividad y Formación, se desarrollará hasta el 31 de julio bajo el lema "Donde la imaginación se convierte en una aventura".

Las jornadas se realizarán de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, y contarán con la participación de 50 estudiantes distribuidos en grupos.

Actividades del campamento

El programa incluye talleres de artes plásticas, música, teatro y danza, además de actividades extracurriculares y visitas guiadas a espacios culturales, con el propósito de fortalecer la creatividad, el trabajo en equipo y el conocimiento del patrimonio cultural dominicano.

Según el Centro Cultural Narciso González, la iniciativa reafirma el compromiso de la institución con la formación integral de la niñez y con la democratización del acceso a la cultura, ofreciendo un espacio seguro, educativo y recreativo durante el período de vacaciones.

Inscripciones y más información

Las familias interesadas en inscribir a sus hijos pueden obtener más información a través de los canales oficiales del Centro Cultural Narciso González y del Ministerio de Cultura.