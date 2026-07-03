Círculo de Locutores Dominicanos anuncia actividades por su 54 aniversario

Bismarck Morales, presidente del Círculo de Locutores Dominicanos, encabezará este lunes el acto de apertura de las actividades conmemorativas por el 54 aniversario de la institución. ( SUMINISTRADA )

El Círculo de Locutores Dominicanos (CLD) celebrará este lunes el inicio de las actividades conmemorativas por los 54 años de su fundación con un cóctel que reunirá a locutores, comunicadores, autoridades e invitados especiales en el Hotel Napolitano.

La actividad, prevista para las 7:30 de la noche, será encabezada por el presidente de la entidad, Bismarck Morales, junto a la Directiva Nacional 2025-2028, y marcará el comienzo del programa de eventos con el que la institución resaltará su trayectoria y su aporte al fortalecimiento de la comunicación en la República Dominicana.

Historia y fundación

Fundado el 17 de julio de 1972, el Círculo de Locutores Dominicanos es la institución oficial que agrupa a los profesionales de la palabra hablada en el país y tiene como misión promover el crecimiento humano, profesional y social de los locutores dominicanos.

La organización surgió por iniciativa del locutor Mario Báez Asunción , quien, junto a un grupo de destacadas figuras de la radiodifusión nacional, se reunió en el Hotel Napolitano bajo el auspicio del empresario Manuel María Pimentel para sentar las bases de la entidad.

, quien, junto a un grupo de destacadas figuras de la radiodifusión nacional, se reunió en el bajo el auspicio del empresario para sentar las bases de la entidad. Entre los 40 miembros fundadores figuraban reconocidos profesionales como J. A. Bruno Pimentel, Rafael Gómez Acevedo, Óscar Iglesias, Luis Armando Asunción, Jaime López, Enriquillo Batista, Luis Alfredo Morales, Darío Aracena, Carmen Alonso, María Cristina Camilo, Buenaventura Bueno Torres, Homero León Díaz, Joaquín Jiménez Maxwell, Negro Martínez y Thelma Nuris Espinosa, quienes contaban con al menos diez años de ejercicio profesional.

Logros institucionales

Según el expresidente del CLD Rubén Darío Aponte, la primera reunión formal de la institución se celebró el 21 de septiembre de 1972.

A lo largo de su historia, el Círculo de Locutores Dominicanos ha impulsado importantes iniciativas para el reconocimiento de la profesión. Entre ellas figura la declaración del 18 de abril como Día Nacional del Locutor, establecida mediante el Decreto No. 4476, emitido el 2 de abril de 1974 por el entonces presidente Joaquín Balaguer, en homenaje a que el 18 de abril de 1938 se realizó el primer examen oficial para locutores y anunciadores en la República Dominicana.

Otro de sus logros fue la designación del Paseo de los Locutores, ubicado en la calle 4 de los sectores Quisqueya y La Julia, así como la construcción del Panteón de los Locutores, en el cementerio Cristo Redentor, ambos impulsados durante la gestión de Rafael Gómez Acevedo.

El 18 de marzo de 1976 comenzó a circular el primer número del periódico institucional *El Locutor*, fundado y dirigido por Homero León Díaz, quien además compuso el Himno del Locutor Dominicano. Posteriormente, el 30 de septiembre de 1977, la organización obtuvo su incorporación oficial como institución sin fines de lucro.

Asimismo, el locutor José Rafael D'Orville Jiménez fue el creador del reconocimiento "El Micrófono de Oro", uno de los galardones más representativos de la institución.

Actividades conmemorativas

En la actualidad, el Círculo de Locutores Dominicanos renueva sus autoridades cada dos años mediante elecciones democráticas y continúa promoviendo la formación, la ética profesional y la defensa de los intereses de los profesionales de la palabra hablada.

Durante el acto de este lunes quedará inaugurado el programa conmemorativo del 54 aniversario de la institución, con actividades orientadas a reconocer la trayectoria de quienes han contribuido al desarrollo de la locución y la comunicación en la República Dominicana.