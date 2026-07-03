Banco Popular rinde homenaje a Marileidy Paulino con una exposición fotográfica

Auspiciada por el Banco Popular, la exhibición presenta fotografías que recorren los principales momentos de la carrera de la atleta. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano auspicia la exposición fotográfica Marileidy: imágenes de una campeona, que rinde homenaje a la trayectoria de la tres veces campeona olímpica, campeona del mundo y embajadora de la marca Popular, Marileidy Paulino.

La exposición permanece abierta al público hasta el 31 de agosto en la plaza comercial Galería 360 y reúne 39 fotografías realizadas entre 2021 y 2026 que documentan distintas etapas de la carrera de Paulino, desde sus entrenamientos y competencias hasta escenas de su vida cotidiana.

A través de la mirada de la fotógrafa y gestora cultural María Elena Moré, las imágenes revelan la disciplina, la constancia y la dimensión humana que han acompañado a la atleta en su camino hacia la élite del atletismo mundial, mostrando tanto la intensidad de la alta competencia como los momentos de preparación, serenidad y perseverancia que han marcado su recorrido.

Respaldo a la trayectoria de Marileidy Paulino

El presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, destacó que Marileidy Paulino representa un ejemplo de esfuerzo y excelencia que trasciende el ámbito deportivo y refleja valores con los que la organización se identifica.

"Marileidy nos recuerda que los grandes logros nacen de la constancia, la disciplina y la convicción de perseguir un propósito. Su historia inspira a dar lo mejor de nosotros y demuestra que no existen límites cuando se trabaja con dedicación", expresó.

La exposición forma parte del respaldo que el Popular brinda a Marileidy Paulino y al deporte nacional. La atleta es embajadora de la marca Popular desde 2022 y, desde entonces, la entidad ha impulsado diversas iniciativas para acompañar y documentar su carrera.

Como parte de ese acompañamiento, el Popular publicó en 2025 el libro "Marileidy Paulino: camino al sueño olímpico", que narra su recorrido desde sus inicios en Don Gregorio, Nizao, provincia Peravia, hasta la conquista del título olímpico en París 2024.

Una selección de las imágenes que integran la exposición fue publicada originalmente en esa obra, disponible en la biblioteca virtual del Grupo Popular, en www.grupopopular.com/bibliotecavirtual.