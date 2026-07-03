Orestes Amador estalla contra Inacif tras entrega del cuerpo de actor Stuart Ortiz: "Qué impotencia"

"Qué impotencia uno siente": Orestes Amador critica al Inacif tras la entrega del cuerpo de Stuart Ortiz. ( FUENTE EXTERNA )

El actor cubano radicado en la República Dominicana, Orestes Amador, expresó su indignación por el proceso de entrega del cuerpo del actor Stuart Ortiz, luego de las quejas de sus familiares por la demora en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Amador cuestionó las condiciones en las que, según denunció, fue entregado el cadáver a sus seres queridos.

"Que impotencia uno siente, ¿cómo es posible que el Inacif del Cristo Redentor entregue los cadáveres a los familiares en estado de descompuesto?", escribió el actor, etiquetando la cuenta oficial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

En otra publicación, el intérprete añadió una frase que refleja su frustración por la situación: "A Dios que reparta suerte, qué clase de cambio".

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Amador ha sido una de las figuras del ámbito artístico que más ha lamentado públicamente el fallecimiento de Ortiz, con quien compartió escenarios y proyectos dentro de la comunidad teatral y cinematográfica del país.

Las críticas del actor surgen luego de que la familia de Stuart Ortiz denunciara retrasos en el proceso de entrega del cuerpo tras su muerte, ocurrida luego de que se ahogara en la Cueva Virgen, en Santo Domingo Este.

Los restos de Ortiz fueron expuestos en la Funeraria INAVI, ubicada en el sector Savica de Gazcue, donde familiares, amigos, colegas del teatro y el cine, así como miembros de la comunidad artística, acudieron a darle el último adiós.

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El sepelio está previsto para este viernes 3 de julio en el Cementerio Cristo Salvador , en Santo Domingo Este.

está previsto para este en el , en Santo Domingo Este. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no ha emitido una respuesta pública sobre las declaraciones de Amador ni sobre los señalamientos realizados por la familia del fallecido actor.