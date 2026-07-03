Santiago Almada presenta en la Pucmm su novela "Los otros cuerpos"

El doctor Esteban Tiburcio, la periodista Karime Rivas, la doctora Ibeth Guzmán, directora de la Escuela de Lenguas de PUCMM y el escritor Avelino Stanley. ( SUMINISTRADA )

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) fue escenario de la puesta en circulación de la novela Los otros cuerpos, del escritor argentino Santiago Almada, una obra que invita a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo, la identidad, la memoria y las presiones sociales.

Durante la actividad, la directora de la Escuela de Lenguas, doctora Ibeth Guzmán, destacó la estrecha relación del autor con la institución y el valor literario de su nueva publicación.

"Cada vez que Santiago tiene un nuevo texto, la Escuela de Lenguas se regocija, lo lee, lo escribe, se escribe en la memoria, en la convocatoria y en el alma de nuestra escuela", expresó Guzmán.

Al leer el prólogo de la obra, Guzmán explicó que la novela plantea una profunda reflexión sobre el significado del cuerpo y la manera en que la sociedad condiciona la construcción de la identidad.

"¿Qué es un cuerpo?... No logramos cerrarla con una definición que me deje tranquila", leyó la académica, al destacar que la protagonista, Amarna, representa la carga emocional y social que puede inscribirse en el cuerpo más allá de cualquier condición física.

Presentación del libro

Cultura lectora en la República Dominicana

De su lado, el presidente de la Unión de Escritores Dominicanos, Avelino Stanley, aprovechó el acto para llamar la atención sobre la disminución de los hábitos de lectura en el país y la necesidad de fomentar una cultura lectora. "En términos proporcionales el nivel de lectura en la República Dominicana está disminuyendo... Debemos asumir el compromiso de fomentar la lectura, para que existan muchos libros como este que Santiago Almada pone hoy en circulación", afirmó.

Asimismo, Stanley sostuvo que la lectura constituye la principal herramienta para mejorar el rendimiento escolar y fortalecer la comprensión de los estudiantes. "Si los niños y los jóvenes leyeran, aumentarían su capacidad de comprensión, que es lo que les permite tener un mayor rendimiento en los estudios y ser mejores profesionales cuando lleguen a adultos".

La presentación del libro estuvo a cargo de la periodista Karime Rivas, quien presentó a la protagonista de la novela y resaltó que "Los otros cuerpos" trasciende a la historia individual para convertirse en una reflexión sobre las construcciones sociales alrededor del cuerpo de las mujeres.

"Este libro nos invita a mirar más allá de la superficie; nos recuerda que un cuerpo nunca es solamente una forma externa, es una biografía, una memoria y una manera particular de existir en el mundo", subrayó Rivas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/whatsapp-image-2026-07-03-at-23750-pm-f9b5d98a.jpeg La doctora Ibeth Guzmán, directora de la Escuela de Lenguas de la PUCMM, el escritor Noé Zayas, el escritor, periodista, Gustavo Olivo, y la doctora Ana Bélgica Güichardo y parte del público asistente.

El autor fue presentado por el doctor Estevan Tiburcio, destacado académico y escritor, y a seguidas el autor pronunció las palabras centrales del acto. Santiago Almada explicó que la historia nació de una idea que lo acompañó durante años y que solo pudo desarrollar al escribir desde la perspectiva de una mujer.

"La única manera que podía hacerlo era escribirla en primera persona... ponerme en la mente de una mujer que tiene que luchar contra la gordura por una cuestión medicinal", y precisó que la protagonista Amarna enfrenta un proceso de transformación motivado exclusivamente por razones de salud y no por cumplir con los estándares estéticos impuestos por la sociedad.

Almada también cuestionó los modelos de belleza promovidos por la industria y las redes sociales, al considerar que estos ejercen una presión constante sobre las mujeres. "Todo lo que hacen las mujeres tiene que ver con el cuerpo... lo que debería ser noticia es lo que hacen las mujeres en las academias, en los laboratorios, en la industria", afirmó.

"He tratado de narrar el conflicto que vive una muchacha de este tiempo con un cuerpo que no se parece a los otros cuerpos... Ese es el problema alrededor del cual gira toda su existencia".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/whatsapp-image-2026-07-03-at-24921-pm-d0d1fb10.jpeg El autor Santiago Almada se dirige a los asistentes. En la mesa de honor la periodista Karime Rivas, el escritor Avelino Stanley, presidente de la Unión de Escritores Dominicanos, y el doctor Esteban Tiburcio Gómez, académico y escritor.

Temas de la novela

En el evento de presentación, se enfatiza que en la obra Los otros cuerpos se exploran temas relevantes de la narrativa contemporánea, vinculados con la identidad, la corporalidad y las tensiones sociales que atraviesan la experiencia de la mujer dominicana.

Al acto asistieron autoridades universitarias, escritores y periodistas como Emilia Pereyra, Noé Zayas, Gustavo Olivo, Víctor Escarramán, la periodista Edith Febles, y la doctora Josefina Zaiter, así como Marivel Contreras, presidenta de Acroarte, entre otros.

También asistieron docentes, estudiantes y familiares del autor, entre ellos la directora de la Escuela de Comunicación de la PUCMM, doctora Ana Bélgica Guichardo, así como destacadas figuras del ámbito literario y cultural.

Santiago Almada: trayectoria y voz narrativa

Santiago Almada , escritor, periodista y editor argentino radicado en República Dominicana desde 2001, cuenta con siete obras publicadas y más de 15 inéditas, un volumen de poesía inédito, esto lo consolida como una voz constante en la escena literaria local.

, escritor, periodista y editor radicado en desde 2001, cuenta con publicadas y más de 15 inéditas, un volumen de poesía inédito, esto lo consolida como una voz constante en la escena literaria local. Entre sus títulos se encuentran Pongamos que hablo de mujeres (2009), La isla repetida (2022) y Nadie me mata dos veces (2025), obras que, al igual que Los otros cuerpos , exploran la condición humana desde una perspectiva femenina, críticas y emotivas.

(2009), (2022) y (2025), obras que, al igual que , exploran la condición humana desde una perspectiva femenina, críticas y emotivas. Los otros cuerpos es la más reciente obra de Almada y se inscribe dentro de la novelística dominicana dirigida a jóvenes adultos.