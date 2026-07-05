Miss Mundo Dominicana celebra dos nominaciones al Emmy de Nueva York

El segmento "Ventana a Quisqueya", de Mayra Delgado, se transmite por Noticias N+ Univision 41 Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El segmento "Ventana a Quisqueya", transmitido semanalmente por Noticias N+ Univision 41 Nueva York, ha sido distinguido con dos nominaciones a los Premios Emmy de Nueva York, uno de los máximos reconocimientos de la industria de la televisión en los Estados Unidos.

Las nominaciones corresponden al trabajo realizado durante el año de reinado de Mayra Delgado, quien, además de representar al país como Miss Mundo Dominicana 2025, asumió el rol de corresponsal oficial de Noticias N+ Univision 41 Nueva York desde la República Dominicana.

Su desempeño y compromiso periodístico fueron determinantes para el éxito de este proyecto.

La producción ejecutiva, dirección y guión están a cargo de Diana Victoria, quien ha liderado la visión creativa del proyecto junto a Diany Mota, presidenta de Miss Mundo Dominicana, y un equipo multidisciplinario que ha demostrado el talento y la capacidad de los profesionales dominicanos para crear contenidos de nivel internacional, indica una nota de prensa.

Las postulaciones fueron obtenidas en dos importantes categorías:

? Arts & Entertainment- News & Content - Spanish

? Historical / Cultural News (no production time limit) - Spanish

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/img4477-2-522f5f8d.jpeg Mayra Delgado y Minou Tavárez Mirabal. (FUENTE EXTERNA)

La primera nominación reconoce el trabajo integral de Ventana a Quisqueya, un segmento que, semana tras semana, recorrió la geografía nacional mostrando la riqueza cultural, histórica, artística, gastronómica y turística de la República Dominicana, acercando a la diáspora dominicana a sus raíces y proyectando una imagen auténtica del país ante la audiencia hispana de los Estados Unidos.

La segunda nominación corresponde al especial dedicado a las Hermanas Mirabal, una producción de alto valor histórico y periodístico que rindió homenaje al legado de Minerva Mirabal, Patria Mirabal y María Teresa Mirabal, símbolos universales de la lucha por la libertad y los derechos humanos.

Este reconocimiento adquiere un significado aún más especial al coincidir con la conmemoración del centenario del nacimiento de Minerva Mirabal, una de las mujeres más influyentes en la historia contemporánea de la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/img4475-2-5bca5003.jpeg La reina de la belleza y Jandy Ventura. (FUENTE EXTERNA)

Ventana a Quisqueya nació como una alianza estratégica entre Noticias N+ Univision 41 Nueva York y Miss Mundo Dominicana, con el propósito de construir un espacio donde cada historia contada desde la República Dominicana sirviera para fortalecer el orgullo nacional y mantener vivo el vínculo entre el país y su diáspora.

Como parte de esta iniciativa, la ganadora del título Miss Mundo Dominicana asume cada año el compromiso de convertirse en corresponsal de Noticias N+ Univision 41 Nueva York.

Este proyecto ha sido posible gracias a la confianza y el respaldo de Noticias N+ Univision 41 Nueva York, encabezado por su presidente Roberto Yáñez, junto a Danays Vichot, Adriana Vargas, Luis Rosario y todo el equipo de la estación.

Al conocer la noticia de las nominaciones, Diana Victoria, Directora del Miss Mundo Dominicana, productora y escritora de Ventana a Quisqueya, expresó:

"Estas dos nominaciones representan mucho más que un reconocimiento profesional; son un homenaje a la República Dominicana, a nuestra cultura y a nuestra gente. Ha sido un inmenso privilegio contar las historias de nuestro país desde una plataforma tan importante como Noticias N+ Univision 41 Nueva York, una oportunidad que hemos asumido con profunda gratitud, compromiso y amor por Quisqueya".

Durante su gestión, Mayra Delgado recorrió numerosas provincias dominicanas, entrevistó a importantes figuras del arte, la música, la cultura y el turismo, y presentó reportajes que resaltan la diversidad y la grandeza del país con una narrativa cercana, humana y profundamente dominicana.

Representar a la República Dominicana desde Ventana a Quisqueya ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Estas nominaciones no son solo un logro profesional, son un reconocimiento a la República Dominicana entera y a todo un equipo que trabajó con el corazón", manifestó Mayra Delgado.