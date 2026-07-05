"Nunca te fíes de una mujer despechada" debuta con éxito y homenaje a La Beba Rojas

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el homenaje que la producción rindió a la actriz Beba Rojas. ( FUENTE EXTERNA )

La comedia teatral "Nunca te fíes de una mujer despechada" levantó el telón la noche de este jueves con una exitosa función de estreno en la Sala de Teatro Laura Bertrán, donde el público disfrutó de una propuesta cargada de humor, enredos y situaciones con las que muchos lograron identificarse.

La obra, adaptada para el público dominicano a partir de un texto del dramaturgo argentino Hernán Krasutzky, cuenta con las actuaciones de Gabi Desangles, Beba Rojas, Bárbara Plaza, María Tavárez, Jatnna Marte y Miguel Alcántara, bajo la dirección de Indiana Brito y la producción de Juancito Rodríguez.

La historia sigue a Leonela, una mujer que, tras reconciliarse con su pareja luego de una separación, descubre que una de sus mejores amigas sostuvo una relación con él durante ese tiempo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/dsc08550-88db5d80.jpg Jatnna Marte y Miguel Alcántara. (FUENTE EXTERNA)

A partir de ese momento, una reunión entre amigas se convierte en una noche de confesiones, secretos y revelaciones que desatan una serie de situaciones tan inesperadas como divertidas.

Con un ritmo dinámico, diálogos ingeniosos y personajes bien definidos, con excelentes actuaciones, la puesta en escena ofrece una mirada entretenida sobre el amor, la amistad, los celos y el despecho, conquistando al público desde el primer acto y provocando constantes aplausos durante la función inaugural.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/dsc08489-6b207489.jpg El elenco durante la puesta en escena. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el homenaje que la producción rindió a la actriz Beba Rojas, a quien está dedicada esta temporada en reconocimiento a su destacada trayectoria en el teatro y la comedia.

Durante el reconocimiento, la producción resaltó el talento, la entrega y el carisma que han convertido a Rojas en una figura muy querida por el público dominicano.

"Por su talento brillante, su carisma que conquista corazones y esa chispa única que llena de vida cada escenario, ganándose el cariño del público dominicano como una más de esta tierra", expresó la producción.

Visiblemente emocionada, la actriz agradeció la distinción y el respaldo que ha recibido del público dominicano a lo largo de su carrera, al tiempo que valoró las muestras de solidaridad que República Dominicana ha brindado a Venezuela tras los recientes terremotos.

La producción también destacó el compromiso y la entrega de todo el elenco y el equipo técnico, quienes hicieron posible una puesta en escena que combina humor, emociones y una cuidada propuesta artística.