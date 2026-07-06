Amara La Negra comparte su historia e inspira a los talentos de PGT

Amara La Negra viajó desde Miami exclusivamente para PGT y Énfasis con Iván Ruiz, invitada por Neuronas Creativas. ( FUENTE EXTERNA )

La artista, actriz y comunicadora Amara La Negra fue la invitada especial del cuarto domingo de la ronda regular de Pequeños Grandes Talentos (PGT), donde compartió con los concursantes su historia de vida, recordó sus inicios en la televisión junto a Don Francisco y motivó a los niños a creer en sus sueños a través de su experiencia profesional.

La artista que viajó desde Miami exclusivamente para PGT y Énfasis con Iván Ruiz, invitada por Neuronas Creativas, recordó sus seis años como parte del elenco infantil de Sábado Gigante, experiencia que marcó el comienzo de una carrera construida con perseverancia, disciplina y amor por el arte.

Pese a que no ha sido una vida profesional fácil debido a todo lo que implica ser famosa (rumores, vida amorosa, transición de la música a la comunicación, etc), ese recorrido sirvió de inspiración para los concursantes del cuarto domingo de la ronda regular, quienes encontraron en su historia el reflejo de que los sueños también pueden hacerse realidad.

La producción preparó varios momentos especialmente concebidos para ella. Uno de los más significativos fue la dinámica "La Pregunta Gigante con Amara", inspirada en las experiencias que vivió junto a Don Francisco, donde compartió con los niños escuchando sus aspiraciones y motivándolos a creer en su talento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/whatsapp-image-2026-07-06-at-65446-pm-d18640f4.jpeg La artista compartió con los niños soñadores. (FUENTE EXTERNA)

La estrella de Desiguales en Univisión también conversó con los participantes sobre la importancia de la autoestima y el respeto, tomando como punto de partida su libro infantil "Amarita´s Way: No Time for Bullies", publicado hace cinco años y dedicado a crear conciencia sobre el bullying.

Como parte del homenaje, la producción personalizó la obra para integrarla a la experiencia vivida junto a los pequeños talentos.

La emoción alcanzó uno de sus momentos más especiales cuando recibió, por sorpresa, una videollamadade su madre y de sus hijas, un encuentro cargado de sentimientos que conmovió tanto a la artista como al público presente.

Con música, recuerdos, historias de superación y el talento de los concursantes de esta cuarta ronda, PGT ofreció una edición que rindió homenaje no solo a la exitosa carrera de Amara La Negra, sino también a la niña que un día soñó en un escenario y que hoy inspira a cientos de niños a perseguir sus propias metas.