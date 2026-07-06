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"I Will Find You", la serie de suspenso que arrasa en Netflix y conquista el Top 1 en 75 países

Protagonizada por Sam Worthington y basada en una novela de Harlan Coben, la producción de ocho episodios se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de la plataforma, acumulando más de 187 millones de visualizaciones

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    I Will Find You, la serie de suspenso que arrasa en Netflix y conquista el Top 1 en 75 países
    Sam Worthington y Britt Lower en una escena de la serie "I Will Find You". (NETFLIX)

    La apuesta de Netflix por las adaptaciones de las novelas de Harlan Coben vuelve a dar resultados. A solo dos semanas de su estreno, "I Will Find You" se ha consolidado como la serie más vista de la plataforma en 75 países, confirmando el enorme interés que despertó desde antes de su lanzamiento.

    La producción, estrenada el 18 de junio, ha cautivado a millones de espectadores con una historia cargada de misterio, giros inesperados y tensión psicológica, elementos característicos de las obras del escritor estadounidense.

    De acuerdo con datos publicados por Tudum, el sitio oficial de Netflix, la serie acumula más de 187.2 millones de visualizaciones, una cifra que la posiciona entre los mayores éxitos recientes del servicio de streaming.

    Un thriller de solo ocho episodios

    Con apenas ocho capítulos, "I Will Find You" ha logrado mantener a la audiencia enganchada desde el primer episodio.

    • La historia sigue a David Burroughs, interpretado por Sam Worthington, un hombre condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable del asesinato de su hijo.

    Cinco años después de ingresar en prisión, recibe una prueba que pone en duda todo lo que creía cierto: su hijo podría seguir con vida.

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    Infografía
    Poster oficial de I Will Find You, serie de Netflix.

    Impulsado por esa revelación, David decide escapar de la cárcel para encontrar al niño, descubrir quién estuvo realmente detrás del crimen y demostrar su inocencia, dando inicio a una intensa carrera contra el tiempo.

    Éxito entre el público, opiniones divididas entre la crítica

    Aunque la respuesta del público ha sido ampliamente positiva, la recepción por parte de la crítica especializada ha sido más moderada.

    • En el portal especializado Rotten Tomatoes, la serie registra una aprobación del 61 %, una calificación inferior a la obtenida por otras adaptaciones de Harlan Coben. Sin embargo, este dato no ha impedido que la producción se convierta en un fenómeno de audiencia a nivel mundial.

    El éxito de "I Will Find You" confirma el atractivo que siguen teniendo los thrillers basados en las novelas de Coben, cuyas historias de misterio y suspense continúan encontrando un amplio respaldo entre los suscriptores de Netflix.

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