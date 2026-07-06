Profesor Jesús Elías Michelén presenta una obra sobre ética y compromiso cívico

La formación de ciudadanos íntegros, capaces de actuar con responsabilidad tanto en el ámbito público como en el privado, es el eje central de Construir Ciudadanía desde la Ética de la Virtud, la nueva obra del profesor Jesús Elías Michelén Embarek, docente de Metodología de la Investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El libro fue puesto en circulación durante un acto celebrado en la biblioteca de la alta casa de estudios, donde el autor explicó que la publicación busca ofrecer respuestas a algunas de las preguntas esenciales sobre la conducta humana y el ejercicio de la ciudadanía.

Entre ellas destacan: ¿Cómo adquirir un buen carácter? ¿Cómo lograr una vida buena? ¿Cómo evaluar si una acción es moralmente correcta? ¿Es posible ser un buen padre y, al mismo tiempo, un funcionario corrupto, o un excelente profesional y un mal esposo?

Durante su intervención, Michelén sostuvo que la construcción de ciudadanía exige una participación activa de la sociedad y el compromiso de exigir a los gobernantes el cumplimiento de la Constitución y las leyes democráticamente establecidas.

Asimismo, advirtió sobre los desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea, entre ellos la influencia de las redes sociales, que para él, en muchos casos promueven el consumismo desmedido, el individualismo y modelos de comportamiento que alejan a las personas del bien común.

El académico consideró que la superación de estos problemas pasa por fortalecer la transparencia, desarrollar una actitud crítica e inquisitiva y fomentar una cultura cívica que promueva el debate intelectual y nacional sobre los valores que sustentan la convivencia democrática.

La obra también plantea interrogantes sobre la ética en la vida cotidiana y profesional, invitando al lector a reflexionar sobre las virtudes necesarias para convertirse en un buen ciudadano y sobre los criterios que permiten evaluar el comportamiento de personas, organizaciones e instituciones.

Michelén señaló que el libro analiza, además, cómo identificar cuándo una institución actúa éticamente y qué consecuencias tiene para una sociedad perder sus referentes morales.

Formación basada en valores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/020726-presentacion-de-libro-foto-juan-guio-3-ec05c703.jpg Portada del libro. (JUAN GUIO)

En el epílogo, el autor presenta la educación ciudadana como una herramienta fundamental para transformar las sociedades. A su juicio, una formación basada en valores puede convertir al individuo centrado únicamente en sus intereses personales en un ciudadano participativo, comprometido con los asuntos públicos y capaz de contribuir al fortalecimiento de la democracia.

Michelén destacó que el texto recoge años de reflexión filosófica y diálogo con pensadores clásicos y contemporáneos, experiencias que enriquecieron el desarrollo de la obra. También agradeció a la PUCMM por brindarle el espacio para dedicar gran parte de su trayectoria académica al estudio y promoción de la educación ciudadana.