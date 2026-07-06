Centro Cultural Narciso González inaugura el campamento de verano "Narciso Kids" 2026

El campamento Narciso Kids se perfila como un espacio seguro de aprendizaje, juego y descubrimiento. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Narciso González dejó inaugurado el campamento de verano 2026 "Narciso Kids", una iniciativa desarrollada junto al Ministerio de Cultura y el viceministerio de Creatividad que, durante todo el mes de julio, ofrecerá a niñas y niños de la comunidad talleres de arte, música, teatro y tradiciones dominicanas para fortalecer su creatividad, identidad cultural y desarrollo integral.

El programa está concebido como un espacio de aprendizaje, recreación y convivencia, donde los participantes podrán descubrir nuevas habilidades artísticas en un ambiente seguro que promueve la creatividad y el intercambio cultural entre generaciones.

Durante el acto de apertura, autoridades del Ministerio de Cultura y la directora del Centro Cultural Narciso González, Madelen Díaz, destacaron el valor de este tipo de iniciativas para la formación integral de la niñez, al tiempo que reafirmaron el compromiso de ampliar el acceso al arte y la cultura desde los espacios comunitarios.

El campamento se perfila como un espacio seguro de aprendizaje, juego y descubrimiento, donde la cultura se convierte en punto de encuentro entre generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/62eb8cf7-a7b2-4855-b4e3-93e19acb0d38-13c31821.jpg Narciso Kids se extenderá durante todo el Mes de julio 2026. (FUENTE EXTERNA)

Autoridades del Ministerio de Cultura y su directora Madelen Díaz, destacaron la importancia de este tipo de programas para la formación integral de la niñez dominicana, subrayando el compromiso institucional de llevar el arte y la creatividad a cada rincón del país, comenzando por los espacios comunitarios que ya forman parte del tejido cultural de sus barrios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/c7bee027-35d4-41b9-a4e2-f07de2fb75ea-3aadb3bf.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/d55f6946-eff5-4782-8308-127e3f9a20c7-43411aae.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/07/3cfd13fa-966d-43e7-becf-677beaca04f9-fe396876.jpg ‹ >

"Narciso Kids" se extenderá durante todo el Mes de julio 2026, con una programación variada que incluirá actividades recreativas, artísticas y educativas, reafirmando al Centro Cultural Narciso González como un referente de vida cultural para las familias de la zona.