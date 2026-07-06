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Paz Vega
Paz Vega

Paz Vega emprendería acciones legales contra su exesposo por la gestión de su patrimonio

Se revelan detalles sobre el conflicto económico que enfrenta la actriz con su exesposo tras su separación

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    Paz Vega emprendería acciones legales contra su exesposo por la gestión de su patrimonio
    La actriz Paz Vega habría paralizado su proceso de divorcio con Orson Salazar. (FUENTE EXTERNA)

    La separación de la actriz española Paz Vega y el empresario venezolano Orson Salazar, tras más de dos décadas de matrimonio, suma un nuevo capítulo marcado por un conflicto económico que podría trasladarse a los tribunales.

    Según reveló la periodista Leticia Requejo en el programa El tiempo se mueve, de Telecinco, la intérprete habría iniciado acciones legales para esclarecer la gestión que su expareja realizó durante años al frente de sus empresas y de su patrimonio, una situación que, presuntamente, estaría relacionada con la millonaria deuda que mantiene con la Agencia Tributaria española.

    De acuerdo con la información difundida, Salazar administró durante años la carrera profesional de la actriz y asumió funciones de representación y gestión empresarial. En 2023, además, habría constituido una sociedad encargada de administrar el patrimonio de Paz Vega y de su familia.

    "Orson tiene una sociedad donde, desde 2023, Paz se habría sentido víctima. En esta sociedad los administradores son Orson, su madre y su tía, y era la encargada de gestionar el patrimonio de Paz y de la familia", aseguró Requejo durante la emisión del programa.

    Ante este escenario, la protagonista de Lucía y el sexo habría solicitado a su equipo legal investigar el destino de los recursos administrados por esa sociedad y exigir explicaciones tanto a Salazar como a otros familiares vinculados a su dirección.

    Divorcio

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    Infografía

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    La periodista también afirmó que la actriz ha decidido suspender cualquier avance en el proceso de divorcio hasta que se aclare la situación financiera.

    "Paz no va a firmar nada de su divorcio porque primero quiere resolver esto", señaló Requejo.

    • Según la comunicadora, en los próximos días Orson Salazar, su madre y su tía recibirán requerimientos legales enviados por los abogados de la actriz, acompañados de informes que, presuntamente, cuestionan la administración del patrimonio de Vega durante los últimos años.
    • El conflicto surge mientras la actriz figura entre los deudores de la Hacienda española con una deuda superior a 1,8 millones de euros, una situación que ha reavivado el interés mediático en torno a la ruptura de una de las parejas más discretas del panorama artístico español.

    Hasta el momento, ni Paz Vega ni Orson Salazar han ofrecido declaraciones públicas sobre las nuevas informaciones difundidas en la televisión española.

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