Círculo de Locutores Dominicanos abre su 54 aniversario con llamado a fortalecer la profesión

De izquierda a derecha, Luis Peralta López, Nancy Santana, Bismarck Morales y Sugey de Jesús durante el acto de apertura del programa de actividades por el 54 aniversario del Círculo de Locutores Dominicanos, celebrado en el Hotel Napolitano. ( SUMINISTRADA )

El Círculo de Locutores Dominicanos (Cld) dio inicio al programa de actividades conmemorativas por el 54 aniversario de su fundación con un llamado a fortalecer la formación de los profesionales de la voz ante los desafíos que plantean la inteligencia artificial, las voces clonadas y la transformación de los medios de comunicación.

Durante un acto celebrado en el Hotel Napolitano, el presidente del gremio, Bismarck Morales, afirmó que la evolución tecnológica obliga a los locutores a elevar sus niveles de preparación para preservar la credibilidad y el ejercicio profesional de la locución.

"La inteligencia artificial representa uno de los mayores retos de nuestra generación. Una máquina puede imitar una entonación perfecta, pero jamás podrá replicar el alma, el corazón y la empatía que un locutor profesional entrega a su público. Ante la inmediatez de los nuevos medios, nosotros representamos la credibilidad, la preparación y el respeto por el idioma", expresó.

Morales sostuvo que la respuesta del gremio no debe ser el rechazo a las nuevas tecnologías, sino la capacitación permanente y la actualización profesional para responder a las exigencias de una industria en constante transformación.

El encuentro reunió a locutores, comunicadores, estudiantes y representantes del sector procedentes de distintas provincias del país, y sirvió además para presentar el calendario oficial de actividades del mes aniversario.

Actividades programadas

La agenda incluye una misa de acción de gracias en la parroquia San Antonio de Padua, en Gascue, conferencias magistrales, encuentros académicos y actos de reconocimiento a locutores de amplia trayectoria y a directores de escuelas de locución afiliadas al Cld.

Entre las actividades programadas figura una jornada académica el sábado 18, cuando el maestro Rubén Darío Aponte ofrecerá una conferencia interactiva sobre la importancia de pertenecer al Círculo de Locutores Dominicanos y el compromiso que implica el ejercicio responsable de la profesión.

Asimismo, el maestro Osvaldo Cepeda y Cepeda impartirá la conferencia "Los cien años de la radio y la locución en República Dominicana", en la que abordará la evolución histórica de la radiodifusión nacional y el papel de los locutores en el desarrollo de ese medio.

Como parte de la celebración, el Círculo de Locutores Dominicanos entregará certificados de reconocimiento a destacados locutores de la vieja generación y a los directores de las escuelas de locución afiliadas al gremio, en reconocimiento a su aporte a la formación de nuevas generaciones de profesionales de la comunicación.

Enfoque en la capacitación

Las actividades conmemorativas se desarrollarán durante todo el mes con el propósito de resaltar la trayectoria del gremio y promover la capacitación de sus miembros en un contexto marcado por la acelerada evolución tecnológica y los nuevos desafíos del ejercicio de la locución.