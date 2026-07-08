Dante Gebel se despide de República Dominicana con su última función en el Teatro Nacional

La producción local de Dante Gebel está a cargo de CSJR Producciones, del empresario artístico César Suárez Jr. ( FUENTE EXTERNA )

Después de más de 700,000 espectadores en vivo y una trayectoria que lo convirtió en una de las voces más escuchadas del mundo hispano, Dante Gebel trae al país su Presidante World Tour Despedida 2026.

El argentino eligió cerrar su historia en los escenarios país por país, y en el mapa de ese adiós República Dominicana tiene su turno el próximo jueves 23 de julio, a las 8:30 de la noche, en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

El argentino señaló que esta es su última gira. Y eso cambia la naturaleza de la noche: quienes lo han visto antes saben lo que van a extrañar, y quienes nunca lo han visto no tendrán otra oportunidad de comprobarlo en vivo.

Durante dos horas y media, Gebel construye un recorrido que transita del humor a la emoción sin pedir permiso. Se permite la licencia de ser presidente por un día, y desde ahí, con la ironía de su eslogan "¡No es otra clásica campaña política!", desarma cualquier lectura partidaria para hablar de otra cosa: la vida, el barrio, la nostalgia, esas decisiones que se toman a puertas cerradas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/aj7i7314-1-fa0ed1dd.jpg Las boletas para el conferencista Dante Gebel están disponibles en Uepa Tickets y en www.presidantetour.com. (FUENTE EXTERNA)

Es un narrador frente a su público, contando historias en las que cada quien reconoce algo suyo. Por eso sus funciones anteriores en Santo Domingo agotaron aforos.

Gebel tampoco es un personaje fácil de encasillar: escritor con títulos que encabezaron ventas en español, conductor de televisión, orador que llenó estadios.

La producción local está a cargo de CSJR Producciones, del empresario artístico César Suárez Jr., responsable de traer al país algunos de los espectáculos internacionales más importantes de los últimos años, en alianza con Nuevos Aires Producciones, la casa productora de la gira.

Las boletas están disponibles en Uepa Tickets y en www.presidantetour.com.