"Selecta RD 2026" dedicará su cuarta edición al legado taíno en la artesanía dominicana

"Selecta RD 2026" promete un interesante recorrido por la artesanía nacional con un homenaje al talento dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Cámara de Comercio y Producción Artesanal de la República Dominicana (CAMAARD) invita al público en general a la cuarta edición de la exposición Selecta_RD, que este año llevará por título "Huellas Taínas en la Artesanía", un evento concebido para destacar el valor cultural, artístico y económico de la artesanía dominicana.

La exposición se celebrará del 14 al 16 de agosto de 2026 en el Centro de Eventos Hodelpa Casa Real, ubicado en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. La entrada será libre de costo y el horario de apertura al público será de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Dedicada a Fernando Lemoine

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/whatsapp-image-2026-07-08-at-91100-am-1-e698acd2.jpeg Elmaestro artesano alfarero y artista plástico Fernando S. Lemoine. (FUENTE EXTERNA)

La cuarta edición de esta exposición estará dedicada al maestro artesano alfarero y artista plástico Fernando S. Lemoine, presidente de la Cooperativa de Artesanos y Artistas de la Región Valdesia (COOPAAVAL), en reconocimiento a sus aportes al desarrollo de la artesanía dominicana, su trayectoria profesional y su compromiso con la preservación y transmisión de los saberes tradicionales.

Selecta_RD 2026 reunirá durante tres días a algunos de los más destacados exponentes de la artesanía dominicana en una feria-exposición que busca poner en valor el talento nacional, fortalecer el posicionamiento de la producción artesanal frente a los productos importados y promover el consumo de bienes y servicios locales.

En esta edición, doce maestros artesanos serán reconocidos por su trayectoria, excelencia creativa y dominio de técnicas que forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana.

Asimismo, la Fundación Cámara de Comercio y Producción Artesanal de la República Dominicana (CAMAARD) rendirá homenaje a gestores culturales, empresarios, promotores y colaboradores que han contribuido al fortalecimiento, la preservación y la difusión de la artesanía criolla.

Entre los expositores figuran reconocidos maestros talladores y escultores como Genaro Reyes, Wandy Casilla, José Luis Nin, Camilo Beltrán, Cecilio Clase y Pedro Tolentino, junto a los ceramistas Radhamés Carela, Juan Lorenzo y Wendy Grullón.

También participarán las diseñadoras Gissele Mancebo, Fátima Polanco y Emelinda Pérez, mientras que el maestro escultor Freddy Cabral estará presente con una muestra especial de sus obras.

Como parte de la programación se celebrará el Primer Encuentro de Talladores y Escultores de la República Dominicana (INTERTALLARD 2026), un espacio concebido para promover el intercambio de experiencias, el reconocimiento de los oficios tradicionales y el fortalecimiento del sector artesanal.

Experiencias que celebran lo dominicano

La feria incluirá además el espacio Top Local Market, donde alrededor de veinte empresas dominicanas exhibirán y comercializarán sus productos, además de presentar servicios relacionados con el turismo. El público podrá disfrutar de degustaciones, demostraciones en vivo y experiencias interactivas que destacarán la calidad y diversidad de la producción nacional.

Durante el evento estarán disponibles piezas de joyería elaboradas en larimar, ámbar y plata; tallas en madera; cerámica; textiles; artículos en barro, piel y cuero, entre otras manifestaciones representativas de la artesanía dominicana. La agenda también contempla demostraciones de técnicas artesanales, presentaciones artísticas y rifas de piezas elaboradas por maestros artesanos.

La programación académica y cultural incluirá una conferencia magistral, el viernes en la noche, a cargo de una representante del Centro Ceremonial Taíno de Puerto Rico, junto a académicos e investigadores dominicanos especializados en patrimonio cultural y legado indígena. El sábado se ofrecerá un recital de piano como parte de las actividades artísticas.

Asimismo, durante los tres días de la feria, Selecta_RD reunirá una selección de reconocidas marcas dominicanas de alimentos y bebidas, que ofrecerán exhibiciones, degustaciones y experiencias para los visitantes.

En el marco de esta cuarta edición, la Fundación CAMAARD agradeció el respaldo de empresas comprometidas con la responsabilidad social y la preservación del patrimonio cultural y natural del país.

Entre ellas figuran JCDecaux, Seaboard, Fundación Refidomsa, Hodelpa Nicolás de Ovando y el Programa Coopera Banreservas, aliado permanente del evento desde su primera edición y promotor del desarrollo de las cooperativas de artesanos.

Más allá de exhibir el talento artesanal dominicano, Selecta_RD busca contribuir a la sostenibilidad económica de los artesanos y emprendedores creativos, incentivar el relevo generacional de los oficios tradicionales y preservar los conocimientos y técnicas que forman parte de la identidad cultural del país.

Desde 2014, la Fundación Cámara de Comercio y Producción Artesanal de la República Dominicana (CAMAARD) desarrolla un trabajo continuo de identificación, documentación y acompañamiento de artesanos en distintas comunidades del territorio nacional, impulsando iniciativas orientadas al reconocimiento de los portadores de saberes tradicionales y al fortalecimiento de las capacidades productivas del sector.

Con esta cuarta edición de Selecta_RD, la Fundación reafirma su compromiso con la promoción de la artesanía como patrimonio cultural, motor de desarrollo económico y atractivo fundamental para el turismo cultural de la República Dominicana.