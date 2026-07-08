El periodista Vinicio Cabrera apuesta por el periodismo como motor de cambio en su nuevo libro

Vinicio A. Cabrera presenta su libro "Prensa, educación y cultura: otra forma de entender", una obra que explora la relación entre el periodismo, la educación y la gestión cultural. ( SUMINISTRA )

El periodista, gestor cultural y doctor en Educación Vinicio A. Cabrera puso en circulación su más reciente obra, Prensa, educación y cultura: otra forma de entender, un libro que explora la relación entre el periodismo, la educación y la cultura como pilares para la formación de una ciudadanía crítica y comprometida con su entorno.

La publicación reúne estrategias relacionadas con el ejercicio del periodismo contemporáneo, la docencia y la gestión cultural, planteando que estas disciplinas deben integrarse para responder a los desafíos que enfrenta la sociedad actual.

Propuesta del autor

En la obra, Cabrera sostiene que el proceso comunicativo posee un importante componente educativo y que la prensa puede desempeñar un papel determinante en la construcción de una cultura de opinión sustentada en el análisis, la reflexión y el conocimiento.

El autor explica que el libro busca establecer una conexión entre la práctica periodística, la pedagogía y la cultura, con el propósito de contribuir a la formación de nuevas generaciones capaces de interpretar la realidad desde una perspectiva crítica y participativa.

Asimismo, plantea que el fortalecimiento de la conciencia visual y del pensamiento analítico constituye una herramienta esencial para comprender el contexto social y favorecer procesos de aprendizaje orientados a una mejor convivencia.

En la introducción de la obra, Cabrera señala que el texto está dirigido a quienes tienen la responsabilidad de gestionar la comunicación educativa desde una visión interactiva, reflexiva e investigativa. También destaca el impacto que puede ejercer la prensa en la educación, la cultura de opinión y la construcción de la personalidad social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/prensa-educacion-y-cultura11-5ca78904.jpg La portada del libreo de Vinicio Cabrera.

Perfil del autor

El autor sostiene, además, que los constructos sociales responden a necesidades reales, aunque frecuentemente estén permeados por enfoques ideológicos, por lo que considera indispensable analizar la realidad desde múltiples perspectivas para comprender la complejidad del mundo contemporáneo.

Vinicio Alfonso Cabrera nació en Santo Domingo en 1959. Es periodista, gestor cultural, pedagogo y doctor en Educación. A lo largo de su trayectoria ha combinado el ejercicio del periodismo con la docencia y la promoción cultural.

Es miembro activo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), autor de diversos artículos académicos, organizador de la Convención Científica de Docentes de Español en Costa Rica y coordinador de programas de capacitación para docentes de primera y segunda enseñanza.

Con Prensa, educación y cultura: otra forma de entender, Cabrera ofrece una propuesta que invita a repensar el papel de los medios de comunicación más allá de la difusión informativa, reivindicando su función educativa y su capacidad para contribuir al desarrollo de una sociedad más crítica, participativa y consciente de su realidad.

El libro fue editado por EDi Nexo.