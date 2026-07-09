El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, inauguró la exposición "Narrativas dominicanas del paisaje natural y cultural. Colección Banco Popular Dominicano", una muestra que reúne obras de destacados artistas dominicanos y que propone un recorrido por diversas representaciones del territorio y la identidad nacional.

Curada por la historiadora y crítica de arte Myrna Guerrero, la exposición presenta una selección de pinturas, dibujos y fotografías pertenecientes a la colección de arte del Banco Popular que exploran la naturaleza, la luz, el tiempo, las tradiciones populares, la vivienda, la actividad agrícola y los espacios urbanos como expresiones del paisaje natural y cultural dominicano.

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La exhibición reúne obras de 18 destacados artistas dominicanos de distintas generaciones, entre ellos Ada Balcácer, Antonio Prats Ventós, Daniel Henríquez, Danilo de los Santos, Dionisio Blanco, Domingo Batista, Elsa Núñez, Guillo Pérez, José Cestero, Juan Plutarco Andújar, Mario Grullón, Miguel Núñez, Nadal Walcot, Nancy Rosado, Roberto Flores, Silvano Lora, Yuli Monción y Leopoldo Pérez.

La muestra forma parte de la programación cultural del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, mediante la cual el Popular impulsa la preservación, el estudio y la difusión del patrimonio artístico nacional, promoviendo el acceso del público a obras representativas de la producción visual dominicana.

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El arte como expresión de la identidad nacional

La inauguración reunió a miembros de los consejos de administración y ejecutivos del Grupo Popular y del Banco Popular, representantes de instituciones culturales, artistas y familiares de los creadores cuyas obras integran la exposición, autoridades, representantes de los medios de comunicación y líderes de comunidades digitales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/and00001-2a2b348e.jpg La exposición "Narrativas dominicanas del paisaje Natural y Cultural", reúne obras de destacados artistas dominicanos pertenecientes a la Colección Banco Popular Dominicano. (FUENTE EXTERNA)

Durante la ceremonia, José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, destacó el compromiso institucional de la organización con la preservación, promoción y difusión del patrimonio artístico y cultural dominicano, subrayando el papel del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón como un espacio para acercar al público al legado histórico y artístico del país.

"La exposición que hoy inauguramos da continuidad a esta vocación de acercar al público las múltiples expresiones de nuestra cultura. En esta ocasión, lo hacemos a través de una cuidadosa selección de obras pertenecientes a la colección del Banco Popular Dominicano, una de las más relevantes colecciones corporativas de arte del país, construida a lo largo de más de seis décadas como testimonio del firme respaldo institucional al desarrollo de las artes visuales dominicanas", indicó el ejecutivo.

En tanto, sobre el proceso curatorial, la historiadora y crítica de arte, Myrna Guerrero, dijo que la colección "Narrativas dominicanas del paisaje natural y cultural. Colección Banco Popular Dominicano" brinda una visión cromática y rítmica del paisaje natural y cultural de la República Dominicana.

"La exposición se fundamenta en una selección que valoriza los aportes de estos artistas a la plástica nacional, varios reconocidos como Premios Nacionales de Artes Visuales, cuyas obras dialogan con poemas de varios Premios Nacionales de Literatura, al tiempo que nos ofrece la posibilidad de identificar elementos clave en la producción de cada uno de ellos, y el impacto de estas obras en sus trayectorias", indicó.

Tras la apertura oficial de la muestra, los asistentes participaron en un recorrido inaugural guiado, durante el cual conocieron los principales ejes de la propuesta curatorial y una primera aproximación a las obras que integran la exhibición.

Esta exposición temporal permanecerá abierta al público desde este jueves 9 de julio, de martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón.

Conocer otras áreas del centro

Como parte de su programación permanente, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón desarrolla exposiciones temporales, visitas guiadas, encuentros educativos y actividades de mediación cultural orientadas a promover el conocimiento y la valoración del patrimonio histórico y artístico dominicano.

Los visitantes también pueden recorrer la exposición permanente "Nuestros primeros pobladores", conformada por más de 350 piezas arqueológicas originales de la colección de la Fundación García Arévalo, dedicada al origen, la evolución y las formas de vida de los grupos aborígenes que habitaron la isla antes de la llegada de los europeos.