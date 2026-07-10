El legado de Ramón Oviedo se reencuentra con su origen y evolución en Funglode

Omar Molina y Leonel Fernández colocan el boceto de la obra que en 2003 Ramón Oviedo hiciera para Funglode. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

La obra del maestro Ramón Oviedo vuelve a dialogar con el público desde una nueva perspectiva.

En conmemoración del 11 aniversario de su fallecimiento, la Fundación Ramón Oviedo entregó a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) el boceto original del mural que el artista realizó en 2003, la cual acompañará de forma permanente a la obra terminada.

La entrega estuvo encabezada por Omar Molina, presidente de la Fundación Ramón Oviedo, quien junto a Leonel Fernández, presidente de Funglode, la pieza donde a partir de ahora permanecerá.

Asimismo, quedó formalmente inaugurada la exposición "Oviedo: un diálogo íntimo" que estará disponible al público durante todo el mes de julio.

Durante el acto, Molina destacó que la iniciativa responde al compromiso de mantener viva la memoria de uno de los artistas más trascendentes de la plástica dominicana.

"Como institución, la Fundación Ramón Oviedo siempre procura realizar actividades en la fecha de su natalicio o de su fallecimiento para mantener viva la memoria de ese ilustre personaje que pertenece a todos los dominicanos", expresó.

Al explicar la importancia del boceto original, indicó que constituye una pieza de gran valor histórico y artístico, pues permite conocer el proceso creativo detrás del imponente mural que Oviedo donó a Funglode hace más de dos décadas.

"Como familia nos corresponde entregar este boceto original para que pase a formar parte de esa majestuosa presentación", afirmó.

Una muestra que destaca la evolución

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/img-20260708-wa0275-453761bf.jpg La familia Oviedo mientras hacen entrega del boceto. (FUENTE EXTERNA)

Compuesta por 10 obras maestras, la selección propone un recorrido por las distintas etapas de la producción del pintor, desde sus primeras obras de carácter social hasta las piezas de su período más maduro.

La curadora de la muestra, Mónica Bernard, explicó que el criterio de selección buscó representar la evolución artística del maestro.

"Hay obras de su etapa inicial, luego de una etapa intermedia y finalmente piezas de su última producción. Es un compendio de décadas de trabajo del maestro", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/whatsapp-image-2026-07-08-at-84554-pm-bc2bcc3a.jpeg Una de las obras de la colección. (SAMIL MATEO)

La exhibición ofrece así una oportunidad poco frecuente de observar el proceso creativo del pintor y comprender la evolución de una de sus piezas monumentales.

Para Bernard, la vigencia de Ramón Oviedo radica en el carácter atemporal de su pintura.

"Su obra siempre mantiene un diálogo permanente con el presente. Al no referirse únicamente a una época o a un tema específico, permite que cada persona encuentre nuevos mensajes y nuevas interpretaciones cada vez q ue la contempla", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/whatsapp-image-2026-07-08-at-84603-pm-1b5367fb.jpeg Miguel Balaguer, Aracelis Oviedo Colón, María del Carmen Ossaye y Miguel Reyes Sánchez. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/whatsapp-image-2026-07-08-at-84538-pm-cf1baed6.jpeg Richard Martínez y Constantino Martnez. (SAMIL MATEO) ‹ >