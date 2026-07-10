Roberto Ángel Salcedo inaugura el Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026 en Nueva York

El ministro Roberto Ángel Salcedo le dio apertura al Festival del Libro y la Cultura. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó el pasado viernes la inauguración del Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026, un encuentro que reúne en Nueva York a más de 180 escritores, académicos, artistas, educadores e investigadores de la República Dominicana, Estados Unidos e Iberoamérica.

La ceremonia de apertura se celebró en el auditorio del George Washington Educational Campus, en el sector Washington Heights, y contó además con la participación del cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús "Chú" Vásquez; autoridades educativas de la ciudad, así como escritores, artistas, gestores culturales y líderes comunitarios.

Organizado por la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior (DCDEX) del Ministerio de Cultura, el festival desarrollará durante tres días una programación integrada por más de 120 actividades culturales y educativas, entre conferencias, presentaciones de libros, coloquios, talleres, recitales poéticos, exposiciones, teatro, música, proyecciones documentales y actividades infantiles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/roberto-angel-salcedo-inauguracion-whatsapp-image-2026-07-10-at-92022-pm-1-4d9c1acb.jpeg La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del George Washington Educational Campus, en el sector Washington Heights. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los ejes principales de esta edición está dedicado a la conmemoración del sesquicentenario del fallecimiento de Juan Pablo Duarte, con una programación especial sobre su vida, pensamiento y vigencia como fundador de la nación dominicana.

Agenda cultural

Entre las actividades destacadas figuran la conferencia magistral "Juan Pablo Duarte: 150 años de ausencia, una eternidad de presencia en la conciencia de la nación", la presentación del libro "Los espejos de Duarte", la conferencia "Juan Pablo Duarte y la fundación de la patria dominicana", la proyección del documental "Un joven llamado Juan Pablo Duarte", y diversas expresiones artísticas inspiradas en el legado del patricio.

Durante el acto inaugural también fue reconocido el doctor Ángel Capellán, fundador y presidente de LEA Book Distributors, por su trayectoria en la promoción del libro, la educación y la cultura hispana en los Estados Unidos. Como parte del homenaje fue proyectado un audiovisual sobre su vida y sus contribuciones al mundo editorial y académico.

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La programación contó con la participación de la Editora Nacional del Ministerio de Cultura, Editorial Santuario, Isla Negra Editores de Puerto Rico, Editorial Centro Bonó, La Pereza Ediciones de Estados Unidos y Elefanta Editorial de México, junto a numerosas organizaciones culturales y educativas de alcance internacional, autores dominicanos de la diáspora, así como de España, México, Argentina, Colombia, Perú, Cuba y Puerto Rico.

Como parte del festival, el ministro Roberto Ángel Salcedo ofrecerá la conferencia-conversatorio "El poder de las buenas palabras", iniciativa orientada a promover el lenguaje respetuoso y el diálogo como herramientas para fortalecer la convivencia democrática y la transformación social.

Bajo el lema "Leer es florecer", el Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026 reafirma su compromiso con la promoción de la lectura, la educación y la cultura dominicana, dentro y fuera del territorio nacional, consolidando a Nueva York como uno de los principales escenarios de la dominicanidad en el exterior.

Los organizadores informaron que la programación completa del festival puede consultarse en el portal dominicanaflc.com. así como en las redes sociales del DCDEX.