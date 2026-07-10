Meghan Markle llega al Reino Unido con sus hijos, pero no participará en los actos públicos de Harry

Meghan Markle llegó al Reino Unido junto a sus hijos, Archie y Lilibet, después de cuatro años de ausencia. Sin embargo, la duquesa de Sussex no acompañará al príncipe Harry en ninguno de sus compromisos públicos relacionados con los Juegos Invictus ni en otros actos oficiales.

Según la información difundida por medios británicos, la familia se encuentra alojada en Althorp, la residencia de la familia Spencer y antigua casa de la princesa Diana, donde también visitarán su tumba.

El principal motivo del viaje sería un esperado encuentro privado con el rey Carlos III, previsto para este fin de semana en Sandringham o Highgrove. De concretarse, será la primera vez desde 2022 que el monarca vea a sus nietos Archie y Lilibet.

La visita supone un cambio de planes. Inicialmente Harry viajó solo al Reino Unido por las preocupaciones de seguridad que mantiene la familia, luego de que el comité encargado de la protección de la realeza (RAVEC) rechazara restituirles la seguridad policial financiada por el Estado.

Harry continúa con su agenda en Birmingham

Mientras Meghan permanece alejada de los actos públicos, Harry continúa con sus compromisos en Birmingham. Esta semana visitó el Hospital Infantil de la ciudad para celebrar el 20.º aniversario de un programa de WellChild, organización benéfica de la que sigue siendo patrón.

Durante el recorrido compartió con familias y personal sanitario, y comentó que su hijo Archie es un apasionado de los bloques Lego. También agradeció la labor de los profesionales de la salud, destacando el impacto que tienen en la vida de los niños y sus familias.

Invictus regresa al Reino Unido

Harry también encabezó actividades de cuenta regresiva para los Juegos Invictus, que volverán a celebrarse en el Reino Unido por primera vez desde su edición inaugural en 2014.

En su discurso destacó la importancia de la resiliencia, el servicio y la unidad, asegurando que el deporte tiene la capacidad de reunir a las personas incluso en tiempos difíciles.

Se espera que los duques de Sussex y sus hijos regresen a California el domingo, tras una visita marcada por la expectativa de un posible acercamiento entre Harry y el rey Carlos III.

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