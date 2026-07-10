La cartelera infantil se llena de magia y aventuras
Estas tres historias harán volar la imaginación de toda la familia
Si hay un plan pensado para los más pequeños de la casa, es el regreso de Plim Plim a los escenarios dominicanos.
Con millones de seguidores en distintas plataformas y una presencia consolidada en hogares de América Latina, el simpático personaje infantil llega con Plim Plim: show en vivo: energía musical recargada, una propuesta que convierte el teatro en una gran fiesta de música, baile y diversión.
Acompañado por Mei-Li, Hoggie, Bam, Nesho y Acuarela, Plim Plim llevará a las familias por una aventura llena de color, coreografías y efectos visuales, mientras comparte mensajes sobre la amistad, el respeto, la empatía, la solidaridad y los hábitos saludables.
Este espectáculo logra entretener a los niños al tiempo que refuerza valores que pueden seguir cultivando en casa.
Sábado 11 de julio, Gran Teatro del Cibao, 10:00 a.m. y domingo 12, Teatro Nacional Eduardo Brito, 11:00 a.m., 2:00 p.m. y 4:00 p.m. Boletas en SmartTicket.
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La magia de Alicia
El Teatro Guloya continúa celebrando su 18.ª Temporada de Teatro Chiquito con una nueva versión de Alicia en el país de las maravillas, una invitación a volver a ese universo donde todo es posible.
Con las actuaciones de Jhoanny García, Patricio León y Manuel Chapuseaux, la puesta en escena transforma el clásico del autor británico Lewis Carroll en un viaje lúdico y poético que celebra la imaginación, la curiosidad y la libertad de pensar diferente.
Se trata de una propuesta ideal para compartir entre generaciones y recordar que, a veces, la mejor manera de entender el mundo es dejándose sorprender por él.
Sábado 11 y domingo 12 de julio, a las 5:30 p.m., Teatro Guloya, calle Arzobispo Portes No. 205, Ciudad Colonial.
Títeres contra el lobo
El Teatro Cúcara-Mácara presenta ¿Quién le tiene miedo al viento?, una divertida adaptación de títeres inspirada en Los tres cerditos, pero con un giro marinero y tropical.
Entre títeres, sombras, música y mucho color, los personajes deberán enfrentar al temible lobo mientras descubren que el valor, la resiliencia y el trabajo en equipo son herramientas poderosas para superar cualquier desafío.
Una propuesta que combina entretenimiento, enseñanzas y mucha diversión para disfrutar en familia.
Sábado 11 y domingo 12 de julio, 6:00 p.m, Teatro Cúcara-Mácara. Boletas en SmartTicket.