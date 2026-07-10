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Teatro Infantil
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La cartelera infantil se llena de magia y aventuras

Estas tres historias harán volar la imaginación de toda la familia

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La cartelera infantil se llena de magia y aventuras
Entre las obras de teatro infantil, "Alicia en el país de las maravillas" se presentará en el Teatro Guloya. (FUENTE EXTERNA)

Si hay un plan pensado para los más pequeños de la casa, es el regreso de Plim Plim a los escenarios dominicanos

Con millones de seguidores en distintas plataformas y una presencia consolidada en hogares de América Latina, el simpático personaje infantil llega con Plim Plim: show en vivo: energía musical recargada, una propuesta que convierte el teatro en una gran fiesta de música, baile y diversión.

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Acompañado por Mei-Li, Hoggie, Bam, Nesho y Acuarela, Plim Plim llevará a las familias por una aventura llena de color, coreografías y efectos visuales, mientras comparte mensajes sobre la amistad, el respeto, la empatía, la solidaridad y los hábitos saludables

Este espectáculo logra entretener a los niños al tiempo que refuerza valores que pueden seguir cultivando en casa.

Sábado 11 de julio, Gran Teatro del Cibao, 10:00 a.m. y domingo 12, Teatro Nacional Eduardo Brito, 11:00 a.m., 2:00 p.m. y 4:00 p.m. Boletas en SmartTicket.

La magia de Alicia

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El Teatro Guloya continúa celebrando su 18.ª Temporada de Teatro Chiquito con una nueva versión de Alicia en el país de las maravillas, una invitación a volver a ese universo donde todo es posible.

Con las actuaciones de Jhoanny García, Patricio León y Manuel Chapuseaux, la puesta en escena transforma el clásico del autor británico Lewis Carroll en un viaje lúdico y poético que celebra la imaginación, la curiosidad y la libertad de pensar diferente

Se trata de una propuesta ideal para compartir entre generaciones y recordar que, a veces, la mejor manera de entender el mundo es dejándose sorprender por él.

Sábado 11 y domingo 12 de julio, a las 5:30 p.m., Teatro Guloya, calle Arzobispo Portes No. 205, Ciudad Colonial.

Títeres contra el lobo

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El Teatro Cúcara-Mácara presenta ¿Quién le tiene miedo al viento?, una divertida adaptación de títeres inspirada en Los tres cerditos, pero con un giro marinero y tropical.

Entre títeres, sombras, música y mucho color, los personajes deberán enfrentar al temible lobo mientras descubren que el valor, la resiliencia y el trabajo en equipo son herramientas poderosas para superar cualquier desafío. 

Una propuesta que combina entretenimiento, enseñanzas y mucha diversión para disfrutar en familia.

Sábado 11 y domingo 12 de julio, 6:00 p.m, Teatro Cúcara-Mácara. Boletas en SmartTicket.

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Periodista, con más de 30 años de experiencia en revistas. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, España. Actualmente, dirige la sección Revista de Diario Libre en la República Dominicana.