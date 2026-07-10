Marileidy en imágenes

La exposición fotográfica "Marileidy: imágenes de una campeona" permanecerá abierta al público hasta el 31 de agosto en Galería 360. ( MARÍA ELENA MORÉ )

Si este fin de semana quieres cambiar la rutina y sumar una dosis de inspiración a tu agenda, una buena opción es visitar Marileidy: imágenes de una campeona, la exposición fotográfica que se exhibe en Galería 360 y que invita a descubrir el recorrido de una de las atletas más importantes en la historia del deporte dominicano.

Auspiciada por el Banco Popular Dominicano, la muestra reúne 39 fotografías captadas entre 2021 y 2026 por la fotógrafa y gestora cultural María Elena Moré.

A través de su lente, el visitante acompañará a Marileidy Paulino en distintos momentos de su carrera: desde exigentes jornadas de entrenamiento y competencias internacionales hasta escenas cotidianas que revelan a la mujer detrás de la campeona.

Una visita que inspira

Lejos de limitarse a mostrar medallas o podios, la exposición construye un relato visual sobre la disciplina, la constancia y el compromiso que han definido el camino de la velocista.

Cada imagen refleja el trabajo silencioso que precede a los grandes triunfos, así como la serenidad, la concentración y la determinación que la han llevado a convertirse en referente del atletismo mundial.

El recorrido también permite apreciar la evolución de Paulino en los años más decisivos de su carrera, ofreciendo una mirada cercana a la atleta que ha puesto el nombre de República Dominicana en lo más alto del deporte internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/fotografia-marileidy-paulino-9fa5a1fc.jpg Imagen de la olímpica dominicana Marileidy Paulino. (MARIA ELENA MORÉ)

Es una experiencia que conecta tanto con quienes siguen de cerca el atletismo como con aquellos que disfrutan de las historias de superación personal.

La exposición forma parte del respaldo que el Banco Popular ha brindado a Marileidy desde 2022, cuando se convirtió en embajadora de la marca.

Ese acompañamiento también dio origen al libro Marileidy Paulino: camino al sueño olímpico, publicado en 2025, en el que se narra su trayectoria desde sus inicios en Don Gregorio, Nizao, hasta la conquista del oro olímpico en París 2024.

Marileidy: imágenes de una campeona permanecerá abierta al público hasta el 31 de agosto , convirtiéndose en una excelente alternativa para disfrutar de un plan cultural durante el fin de semana y conocer, desde una perspectiva íntima, la historia de una mujer que ha hecho de la perseverancia su mayor victoria.