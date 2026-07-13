Celebran el Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026 en Nueva York

El Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026 concluyó este domingo tras tres días de programación cultural que reunió a miles de visitantes en el George Washington Educational Campus, en el sector Washington Heights, en Nueva York.

El acto de clausura fue encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, acompañado de Rey Andújar, director de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior (DCDEX) y los viceministros Pastor de Moya, de Identidad Cultural y Ciudadanía, y Amaury Sánchez, de Creatividad y Formación Artística.

Durante su intervención, el ministro anunció que la próxima edición del Festival del Libro y la Cultura Dominicana se celebrará los días 11, 12 y 13 de julio de 2027, al tiempo que destacó el crecimiento del evento y el respaldo recibido por parte de la comunidad dominicana, el sector cultural y las instituciones participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/cultura-nueva-york-3-823fd80a.jpeg () https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/cultura-nueva-york-e307a998.jpeg ‹ >

Programa

Organizado por la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior (DCDEX), institución adscrita al Ministerio de Cultura, el festival desarrolló una programación que incluyó más de 120 actividades entre conferencias, presentaciones de libros, coloquios, talleres, recitales poéticos, exposiciones, teatro, conciertos, proyecciones documentales y actividades infantiles, atrayendo a miles de asistentes durante las tres jornadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/cultura-nueva-york-4-77d8defd.jpeg Reconocimiento a Carmen Rojas. (FUENTE EXTERNA)

En esta edición participaron más de 50 editoriales nacionales e internacionales, junto a numerosas organizaciones culturales y educativas, además de más de un centenar de escritores invitados provenientes de la República Dominicana y de la diáspora dominicana establecida en Estados Unidos, Suramérica y Europa.

Uno de los ejes centrales de la programación estuvo dedicado a la conmemoración del sesquicentenario del fallecimiento de Juan Pablo Duarte, con más de 10 actividades especiales orientadas a resaltar la vida, el pensamiento y el legado del fundador de la nación dominicana.

En torno a Duarte se realizaron conferencias, presentaciones de libros, proyecciones documentales y diversas expresiones artísticas inspiradas en su figura.

Te puede interesar Roberto Ángel Salcedo inaugura el Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026 en Nueva York